Sport Simona Halep, primele declarații după decizia TAS. Ce planuri are acum în tenis







La întoarcerea sa din Dubai, unde s-a pregătit intens pentru competițiile viitoare, Simona Halep a exprimat joi dimineața că se simte eliberată de decizia TAS de a reduce durata suspendării sale de la patru ani la nouă luni. Sportiva a subliniat că întotdeauna a avut convingerea că nu a folosit nicio substanță interzisă, iar această decizie confirmă adevărul în această privință.

Simona Halep a declarat că a primit vestea foarte bine și că era una așteptată.

„A fost o veste minunată, aşa cum visam, pentru că aşa trebuia să fie. Adevărul a ieşit la suprafaţă şi în sinea mea mereu am ştiut că nu am făcut nimic, că nu am luat niciodată o substanţă interzisă şi nici nu am avut această intenţie.

Mă bucur că s-a judecat corect şi că pot să joc tenis”, a spus Halep la sosirea pe Aeroportul Henri Coandă.

Simona Halep spune că acum are parte de un nou început în tenis

Sportiva a declarat că această etapă reprezintă un nou început în tenis, iar în perioada următoare va lua o decizie și în ceea ce privește competițiile sportive.

Simona Halep spune că atunci când a aflat decizia TAS i-au dat și lacrimile, mai ales că a așteptat așa de mult verdictul.

„Când am aflat decizia m-am bucurat foarte, foarte tare. Pot să spun că am avut şi lacrimi pentru că am aşteptat foarte mult acest verdict. Îmi doream tare mult să fie aşa pentru că acesta este adevărul.

Pentru mine este acum un nou început în tenis pentru că nu mai am niciun punct în clasament, ceea ce e foarte trist pentru că decizia (n.r. - suspendarea) a fost până în iulie anul trecut. Cred că eram locul 54, o să văd ce pot să fac să recuperez clasamentul, dacă se va putea”, a explicat Halep.

Sportiva își dorește să participe la Jocurile Olimpice

Referitor la revenirea sa pe teren, Simona Halep a mai spus că se antrenează și că va face totul pentru a participa la Jocurile Olimpice de la Paris.

„Şi eu îmi doresc foarte mult fiu la Jocurile Olimpice, dar cred că şansele sunt minime pentru că nu am clasament. Dar, dacă până atunci voi reuşi să câştig câteva meciuri o să am o şansă în plus.

Mi-aş dori tare mult. Nu am plănuit nimic, nu m-am gândit până acum. Totul este o opţiune, o să fac totul pentru a participa la Jocurile Olimpice, asta e sigur”, a afirmat Halep.

Sportiva noastră spune că e conștientă de faptul că îi va fi greu să revină în tenis după o pauză de un an și aproape șapte luni, dar are totul timpul să o facă pas cu pas.

Simona a mai dezvăluit că își dorește să joace la Miami, turneu ce va avea loc între 19-31 martie, dar pentru asta are nevoie să se pregătească mental.

Simona Halep își va stabili în perioada următoare și un nou antrenor

În perioada imediat următoare, Halep va lua o decizie și cu privire la antrenorul și echipa sa.

Patrick Mouratoglou, fostul ei antrenor, a încheiat colaborarea cu Simona Halep după scandalul de dopaj și după ce a recunoscut că el a fost cel care i-a dat suplimentul contaminat.

„În momentul acesta nu am o echipă, dar am câteva zile la dispoziţie să formez o echipă aşa cum îmi doresc eu. Dar nu va fi uşor. Bineînţeles că au fost colaborări foarte bune şi cu antrenorii români, dar pentru mine colaborarea cu Darren (n.r. - antrenorul australian Darren Cahill) a fost specială şi am făcut cele mai bune rezultate.

Nimic nu este exclus, o să mă gândesc bine şi o să aleg”, a mai spus sportiva noastră, potrivit Agerpres.