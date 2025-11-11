Care sunt obligațiile fiscale pentru EFT-uri

EFT-urile sau mai exact Exchange Traded Funds sunt de fapt fonduri care se tranzacționează pe bursă și sunt cele care urmăresc performanța unui indice bursier. În general sunt tranzacționate ca și acțiunile.

De regulă acestea pot fi vândute și cumpărate prin intermediul brokerilor. Ele au devenit foarte accesibile și în România. Sunt în general preferate de oamenii care investesc pe termen lung și oarecum pasiv.

Specialiștii spun că ele sunt avantajoase și pentru începători pentru că au riscuri mici, dar un portofoliu diversificat de active. Astfel că ele sunt reglementate din punct de vedere legal și financiar.

Codul Fiscal spune că veniturile ce provin din EFT-uri intră în categoria veniturilor din investiții. Drept urmare câștigul sau pierderea din vânzarea acestor produse va fi diferența pozitivă/negativă obținută între prețul de vânzare și valoarea fiscală din care se scad costurile aferente tranzacției. Toate aceste calcul se fac pe baza documentelor justificative care provin de la brokeri.

Iar dacă tranzacționarea se face prin broker român, atunci impozitul este de 1%, în comparație cu varianta unui broker din alt stat unde impozitul este de 10%. Inclusiv declararea fiscală este mult mai simplă atunci când lucrați cu un broker român. Iar în cazul unor pierderi financiare din vânzarea unor astfel de produse prin intermediul unor brokeri români, acestea nu se vor raporta la ANAF. Vor fi considerate pierderi definitive.

În cazul unor brokeri străini, atunci trebuie să fie declarate veniturile sau pierderile. Și de aici se vor deduce cotele de impozitare prin declarația unică D212.

Iar la acest moment cota de impozitare este de 10%. Pe de altă parte în astfel de cazuri trebuie să fiți atenți dacă nu există și cotă de impozitare în statul de unde lucrează brokerul. Pe de altă parte, în funcție de venit este posibil să trebuiască să plătiți și CASS.