Care sunt băuturile și alimentele care îți pot întări imunitatea

Medicii recomandă pentru întărirea imunității, în special în această perioadă rece, porții zilnice de hering, ce pot face minuni pentru sănătatea inimii. Mai mult, oamenii de știință de la Universitatea din Macao a spus că o porție zilnică de hering, care conține 3 g de Omega 3, va scădea ușor tensiunea arterială.

De asemenea, una sau două beri pe zi pot reduce riscul bolilor cu aproape 25%, iar consumul de ciocolată, în cantități mici, duce la pierderea în greutate. Cercetătorii de la Harvard au descoperit că merele, care au fibre și antioxidanți, pot scădea nivelul de colesterol. Astfel, persoanele care mănâncă două mere pe zi reduce grăsimea arterelor cu 10%.

Totodată, și varza de Bruxelles ajută la reducerea inflamației și a leziunilor ADN și previne Alzheimerul și Parkinsonul dacă este consumată zilnic.

Cum să-ți întărești imunitatea cu un pahar de bere în fiecare zi

Un studiu a stabilit că cei care consumă cafea zilnic sunt mai alerți, dar și mai inteligenți. Mai mult, o lingură de muștar în fiecare zi ajută creierul să rămână sănătos mai mult timp. Un studiu de la Universitatea Cardiff a descoperit că acest sos reduce colesterolul din sânge cu zece procente. Ca urmare, riscul problemelor vasculare, precum și a bolilor de inimă, au scăzut, potrivit The Sun.

Și usturoiul, care este prezent în aproape orice rețetă, este benefic împotriva infecțiilor. Acesta dispune o cantitate mare de antioxidanți și ajută în prevenirea răcelilor și a bolilor gastrointenstinale.

În această perioadă de toamnă, cu temperaturi reduse, medicii recomandă vitamina C. Aproape toate citricele sunt bogate in vitamina C, așa că alege ceea ce îți place cel mai mult: portocale, grapefruit, lămâi, kiwi, clementine și mandarine. Și pestele oceanic, nucile, uleiul de in sunt alimente bogate în grăsimile sănătoase de tip omega 3 cu rol anti-inflamator. Totodată, fructele de pădure sunt adevărate comori de nutrienți.