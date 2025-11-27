Social

Cardurile educaționale, alimentate cu 500 de lei. Ministrul Dragoș Pîslaru: Acești bani vor ajuta familiile să acopere costurile pentru rechizite

Cardurile educaționale, alimentate cu 500 de lei. Ministrul Dragoș Pîslaru: Acești bani vor ajuta familiile să acopere costurile pentru rechiziteElevi din Franța. Sursa foto: Pixabay
Aproape 500.000 de carduri educaționale au fost alimentate cu câte 500 de lei, anunța Dragoș Pîslaru, ministrul Proiectelor Europene. Potrivit oficialului, în perioada următoare vor fi emise încă 200.000 de carduri noi.

Carduri educaționale 2025. Sumele au fost virate

Cardurile de 500 de lei sunt alimentate din fonduri europene, conform prevederilor OUG nr. 83.

„În perioada imediat următoare, vor fi emise cardurile pentru alți 209.696 de copii nou eligibili, precum și pentru cei ale căror date au fost actualizate”, a mai spus ministrul pe Facebook.

Dragoș Pîslaru a adăugat că acesta reprezintă „sprijin esențial pentru copiii care au cea mai mare nevoie de el”.

Dragoș Pîslaru

Dragoș Pîslaru. Sursa foto: Facebook/Dragoș Pîslaru

Ajutor pentru copii care provin din familii cu lipsuri

Potrivit ministrului, cei 500 de lei per elev vor sprijini familiile să acopere cheltuielile pentru rechizite, articole școlare, îmbrăcăminte și alte materiale necesare, asigurând astfel condiții decente pentru ca elevii să meargă la școală.

„Acești bani vor ajuta familiile să acopere costurile pentru rechizite, articole școlare, îmbrăcăminte și alte materiale necesare pentru ca elevii să poată merge la școală în condiții decente. Este vorba despre 500 lei per elev”, a mai spus ministrul.

Aproape 500.000 de beneficiari, care erau eligibili încă din anul școlar precedent, au primit banii pe cardurile educaționale.

„249.134.500 lei au fost alocați pentru 498.269 de copii care și-au păstrat eligibilitatea din anii trecuți”, a spus Pîslaru.

Vor fi emise noi carduri educaționale

Ministrul Dragoș Pîslaru a declarat că pentru cei 200.000 de elevi eligibili în acest an, care încă nu dețin carduri, acestea vor fi emise și alimentate în următoarea perioadă.

„În perioada imediat următoare, vor fi emise cardurile pentru alți 209.696 de copii nou eligibili, precum și pentru cei ale căror date au fost actualizate. După confirmarea distribuției de către școli, vom procesa și încărcarea acestor carduri”, a explicat oficialul.

Tichetele educaționale pot fi folosite exclusiv pentru achiziția de rechizite și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței, conform OUG nr. 83/2023. Nu sunt permise retrageri sau transformarea sumei în numerar, iar cardurile pot fi utilizate doar în unitățile afiliate de pe teritoriul României. Restul sumei nu se poate acorda cash.

Tichetul social pe suport electronic are valabilitate de un an de la emitere, însă sprijinul financiar de 500 de lei se acordă o singură dată pe întregul an școlar, într-o tranșă unică. Beneficiarii vor primi sumele cuvenite în funcție de evoluția veniturilor familiei, prin cardurile emise în acest an.

