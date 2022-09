Capcana din facturile de curent. Românii care anul trecut au consumat mai mult de 300 de kWh pe lună nu beneficiază de compensări

Mulți români s-au trezit, în ultima perioadă, cu facturi uriașe la energia electrică. Unele dintre ele au fost regularizări pe ultimii doi ani, dar consumul a fost facturat la prețul actual. Altele au fost mai mari din cauza modificărilor de legislație.

Cea mai controversată prevedere este aceea conform căreia compensările de preț se acordă în funcție de consumul din 2021. Astfel, dacă un consumator nu a făcut economie anul trecut, acum plătește facturi mai mari.

Noile prețuri

Potrivit ultimei ordonanțe adoptată de Guvern, există două plafoane în ceea ce privește consumul de energie electrică. Astfel, prețul plafonat va fi de maximum 0,68 lei/kWh în cazul clienţilor casnici, al căror consum mediu lunar, realizat la locul de consum în anul 2021, a fost cuprins între 0 și 100 KWh.

Pentru românii care consumă peste 100 de kWh pe lună, guvernul oferă preț plafonat de 0,80 lei/kWh, însă doar până la limita unui consum de 255 de kWh pe lună. Tot ce depășește această cifră se va plăti la prețul pieței.

Multe probleme

Chiar dacă legea spune clar că furnizorii de energie electrică trebuie să citească contoarele odată la trei luni, nu toți fac acest lucru. Există și companii care nu oferă nici măcar posibilitatea de a transmite lunar indexul autocitit.

Astfel dacă un consumator face acum economiei și consumă lunar sub 100 de kWh pe lună sau sub 255 kWh pe lună, dar anul trecut a consumat peste 300 kWh pe lună nu beneficiază de prețurile compensate.

De exemplu, dacă contorul arată că a consumat 90 kWh pe lună și în contract prețul este de trei lei/kWh, va plăti 270 de lei. Dacă ar fi beneficiat de compensare, factura ar fi fost de 61,2 lei. Un fel de pedeapsă pentru că anul trecut nu a fost mai econom.

Dacă un consumator s-a încadrat anul trecut în marja de 300 kWh pe lună, iar acum consumă 280 kWh într-o lună, factura se va calcula în felul următor: pentru 255 kWh se va aplica prețul compensat de 80 de bani/kWh, iar pentru diferența de 25 kWh se va aplica preţul stabilit de furnizor în contract.

O altă problemă pe care mulți oameni au reclamat-o este factura în sine. Mulți nu înțeleg mare lucru din cifrele și calculele de pe acest document. Autoritățile au anunțat că în viitor va exista un formular unitar de facturare a energiei electrice și a gazelor naturale, care să fie ușor de înțeles de către consumator.

Explicațiile furnizorilor

Ca să nu aveți mari surprize la facturi este crucial să transmiteți lunar indexul de consum în cazul în care furnizorul oferă această posibilitate.

„Într-adevăr, în ultima perioadă am avut mai multe facturi expuse în spaţiul public. Ceea ce vreau să vă asigur este că am interacţionat cu clienţii, am verificat facturile respective, le-am explicat de unde vine această creştere şi cred că explicaţiile noastre au fost înţelese. Într-adevăr, pe parcursul ultimului an fost câteva modificări succesive ale legislației.

Am avut o primă schemă de subvenţionare până la sfârşitul lunii martie, în care toţi clienţii casnici au beneficiat de plafonare. Ulterior, de la data de 1 aprilie legislaţia s-a schimbat, iar clienții ce au consumat peste 300 kwh/lună în 2021 au intrat pe o categorie specială, fiind facturaţi după o formulă legată de costul mediu de achiziție al furnizorului de energie.

Acest lucru a condus pentru această categorie de clienţi ce nu beneficiază de plafonare, la o creştere semnificativă a nivelului facturii“, a declarat Marius Chiriac, director general în cadrul Enel, potrivit Antena 3.