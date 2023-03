Candidatul pentru șefia DNA, chestionat în legătură cu apartenența la masonerie. Cine a pus întrebările

La interviul de la CSM, din cadrul Secției pentru Procurori, Ionuț Marius Voineag a fost chestionat despre acuzația că ar fi mason. Cel care i-a adresat întrebarea este vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Daniel Horodniceanu.

Voineag a negat că ar face parte din masonerie, dar a precizat că nu vede un lucru rău în a face parte dintr-o lojă masonică.

”Săptămâna trecută am făcut o adresă către cei de la Marea Lojă Naţională din România, care mi-au formulat următorul răspuns: vă răspundem că dumneavoastră nu aţi fost şi nu sunteţi membru al Asociaţiei Marii Loji Naţionale din România şi nu a existat nici un raport între dumneavoastră şi Asociaţia Marea Lojă Naţională a României. Nu am fost niciodată şi nu am avut niciun raport, nu că aş avea ceva împotrivă, a nu se înţelege greşit. Nu am ceva împotriva masoneriei sau a lojelor masonice”, a răspuns Voineag.

Vrea să creeze un task force pentru infracțiunile economice

Voineag a primit aviz pozitiv, urmând ca în perioada următoare propunerea să meargă la avizat la președintele Iohannis.

La audierile de la s, Voinea a mai spus că își dorește ca la DNA să existe un corp de polițiști specializat în infracțiuni economice.

”Vreau ca DNA să aibă cel mai important şi performant serviciu al investigaţiilor financiare. Concret, mă refer la dislocarea a 30 de ofiţeri de poliţie judiciară, din cadrul schemei de 320 de ofiţeri de poliţie judiciară, în acest compartiment de investigaţii financiare. În primele luni, nu vreau decât şcolarizare, adică îmi doresc foarte mult pregătire profesională pentru aceştia, pentru ca ei să livreze ulterior într-un sistem de task-force, să facă acte de urmărire penală”, a mai spus Voineag.

Unități de acest gen sunt peste tot în Europa

Astfel de unități specializate de luptă împotriva criminalității financiare există în țările dezvoltate din Europa.

”Nu am inventat eu apa caldă. Este o discuţie pe care am avut-o la nivelul DIICOT, în anul 2016. Nu ştiu din ce motive nu a mai fost realizată, dar acum suntem mai aproape de a o pune în aplicare”, a explicat Voineag, citat de stiripesurse.ro.