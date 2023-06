Când începe Campionatul European U21. Pe site-urile de pariuri online lucrurile nu arată prea bine pentru naționala României U21

Euro U21 2023 se joacă în țara noastră și în Georgia. Echipa lui Emil Săndoi se află în grupă cu Spania, Ucraina și Croația. Nu mai puțin de 16 formații – printre care și campioana Germania se vor înfrunta pe 4 arene din România și 4 din Georgia. Capitala este reprezentată de Ghencea și Giulești, în timp ce Cluj va găzdui înfruntări pe Cluj Arena și Dr. Constantin Rădulescu.

Reprezentativa U21 a României a fost repartizată în grupa B, alături de Spania, Croația și Ucraina. Băieții lui Emil Săndoi vor avea următorul program în faza grupelor:

21.06, 21:45 – România U21 vs Spania U21 (Ghencea)

24.06, 19:00 – România U21 vs Ucraina U21 (Ghencea)

27.06, 21:45 – Croația U21 vs Romania U21 (Ghencea)

Misiune dificilă pentru naționala României

Pe site-urile de pariuri online lucrurile nu arată prea bine pentru naționala României U21 în ceea ce priveşte şansele la trofeu. Sub comanda lui Mirel Rădoi, tinerii tricolori ajungeau în 2019 în semifinale, după victorii fabuloase cu Croația U21 și Anglia U21. Ianis Hagi, Florinel Coman și George Pușcaș erau la acea vreme eroii succesului în fața britanicilor – care îi aveau în componență pe Tammy Abraham, Mason Mount sau Phil Foden.

Doi ani mai târziu, România U21 s-a oprit în faza grupelor la turneul final, după o remiză cu reprezentativa Olandei, o victorie cu Ungaria și un 0-0 în fața Germaniei U21.

Germania încearcă să își apere trofeul

Marea finală va fi găzduită pe 8 iulie 2023, de Adjarabet Arena din Batumi. Stadionul din Georgia are o capacitate ce depășește ușor numărul de 20.000 de spectatori. Pe Stadionul Ghencea se va disputa a doua semifinală, programată pe 5 iulie.

Franța U21 – naționala ce a reușit să câștige Campionatul European o singură dată, în 1988, este cotată cu prima șansă. Campioana en-titre Germania este favorita numărul 2, în timp ce Spania U21 pornește cu a 3-a șansă. Ibericii au câștigat trofeul de 5 ori până în momentul de față, fiind la egalitate cu Italia din acest punct de vedere. De asemenea, reprezentativa U21 a Spaniei a mai pierdut alte 3 finale, în 1984, 1996 și 2017. Ultimul succes a venit în 2019.

Acum 2 ani, Nmecha aducea medaliile de aur pentru nemți, la Ljubljana. Pe 6 iunie 2021, Germania o învingea pe Portugalia în marea finală, cu scorul de 1-0.

Tricolorii o vor înfrunta pe naționala U21 a Spaniei, pe Ghencea

Naționala lui Emil Săndoi are parte de un debut infernal la Campionatul European din 2023. Tricolorii o vor înfrunta pe naționala U21 a Spaniei, pe Ghencea. Meciul are loc pe 21 iunie 2023, de la ora 21:45 și este transmis în direct de TVR 1.

Cele două naționale nu s-au întâlnit vreodată într-o partidă oficială, având două amicale la activ, ambele câștigate de iberici. Ultima partidă oficială pentru România U21 este în continuare duelul fără spectatori cu Germania, de la EURO U21 2021. De partea cealaltă, Spania a făcut instrucție într-o grupă de calificare cu Slovacia, Irlanda de Nord, Lituania, Malta și Rusia (descalificată), în care a obținut maximum de puncte. Spaniolii au bifat 8 victorii, au marcat de 37 de ori și au încasat doar 5 goluri.

Abel Ruiz – cel mai prolific spaniol în preliminarii – va conduce linia de atac a ”oaspeților”, în timp ce Blanco, Gabri Veiga, Sergio Gomes, Sergio Camello, Sancet sau Barrenetxea reprezintă alte nume importante din lotul ibericilor.

De partea cealaltă, Jovan Markovic, Louis Munteanu, Mihăilă, Octavian Popescu, Miculescu sau Claudiu Petrila vor încerca să profite de avantajul terenului propriu și să dea lovitura cu Spania U21, informează Agerpres.