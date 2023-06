EURO U21, găzduit de România și Georgia: Echipa noastră debutează pe 21 iunie contra Spaniei

Aflați la a treia prezență la un Campionat European U21, „tricolorii” mici vor să depășească prestația de la ediția precedentă, când au fost eliminați încă din faza grupelor. Băieții lui Săndoi vor să urmeze exemplul generației din 2019, care a ajuns până în semifinale, unde a urmat un eșec cu Germania. În plus, România a mai avut o prezență la un European de tineret, în 1998, când a găzduit turneul și a fost eliminată în sferturile de finală.

România a fost repartizată în Grupa B și le va avea adversare pe Spania, Croația și Ucraina. Cea mai periculoasă adversară este Spania, o echipă de top la acest nivel, care a pus întotdeauna preț pe turneu. L-a câștigat de cinci ori, în 1986, 1998, 2011, 2013 și 2019. La precedenta apariție în turneu, în 2021, a fost eliminată în semifinale. Croația a mai fost la EURO U21 de patru ori, iar la primele trei prezențe a fost eliminată în faza grupelor, în timp ce la precedenta apariție, în 2021, a fost învinsă în sferturile de finală. În schimb, Ucraina are două apariții: finala pierdută la debut, în 2006, dar și eliminarea în faza grupelor din 2011.

Programul meciurilor din grupa României:

Miercuri, 21 iunie

19:00 Ucraina – Croaţia (Stadionul Giuleşti, Bucureşti)

21:45 România – Spania (Stadionul Ghencea, Bucureşti)

Sâmbătă, 24 iunie

19:00 România – Ucraina (Stadionul Ghencea, Bucureşti)

21:45 Spania – Croaţia (Stadionul Giuleşti, Bucureşti)

Marţi, 27 iunie

21:45 Croaţia – România (Stadionul Ghencea, Bucureşti)

21:45 Spania – Ucraina (Stadionul Giuleşti, Bucureşti)

Putem ieși din grupă?

Bookmakerii agenției de pariuri Unibet văd România cu șanse bune la calificarea în sferturile de finală. Dacă Spania este de departe favorită, cu cota 1.03, România este privită cu șansa a doua, având de partea ei avantajul terenului propriu și experiența din istoria recentă la turneele finale. Echipa noastră are cota 2.25 să se califice în sferturile de finală și 6.00 să câștige grupa.

În ce privește lupta pentru câștigarea trofeului, Franța pornește cu prima șansă și are cota 4.75, Germania are cota 6.00, iar adversara României, Spania, are cota 6.50. România este văzută cu șanse mai mici și a primit cota 25.00 din partea bookmakerilor pentru a ridica în premieră trofeul.

România caută prima victorie din mandatul lui Emil Săndoi

Emil Săndoi a preluat echipa de tineret de la Florin Bratu, însă până acum nu a simțit gustul victoriei în acest mandat. A disputat patru meciuri amicale și a pierdut două, cu Spania și Portugalia, însă remizele cu Olanda și Germania au fost considerate de bun augur. România are șase meciuri la rând fără victorie, iar ultimul succes a fost înregistrat în martie 2022, un succes cu Finlanda, scor 2-1.

Țara noastră găzduiește EURO U21 pe patru stadioane

Patru stadioane din România vor găzdui meciuri de la EURO U21. În fazele eliminatorii vom organiza două meciuri din sferturile de finală, dar și o semifinală. În schimb, finala se va disputa la Batumi.

Stadionul Ghencea: capacitate de 31.254 de locuri (inaugurat în 2021)

Stadionul Rapid: capacitate de 14.047 de locuri (inaugurat în 2022)

Cluj Arena: capacitate de 30.201 de locuri (inaugurat în 2011)

Stadionul Dr. Constantin Rădulescu: capacitate de 22.198 de locuri (modernizat în 2008)

Lotul României este următorul:

Portari: Ștefan Târnovanu (FCSB), Mihai Popa (FC Voluntari), Andrei Gorcea (Universitatea Cluj).

Fundaşi: Alexandru Pantea (FCSB), Bogdan Racoviţan (Rakow / Polonia), Mihai Lixandru (FCSB), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Victor Dican (FC Botoşani), Andrei Borza (Farul), Valentin Ţicu (Petrolul), Andres Dumitrescu (Sepsi);

Mijlocaşi: Dragoş Albu (U Craiova 1948), Alexi Pitu (Bordeaux / Franţa), Constantin Grameni (Farul), Alexandru Işfan (Universitatea Craiova), Adrian Mazilu (Farul), Valentin Mihăilă (Parma), Octavian Popescu (FCSB), Claudiu Petrila (CFR Cluj), Vlad Pop (U Craiova 1948);

Atacanţi:Jovan Markovic (Universitatea Craiova), Daniel Bîrligea (CFR Cluj), Louis Munteanu (Farul / Fiorentina).

