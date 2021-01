Cancer în stadiul 4 pentru un actor celebru în toată lumea – Conform unui apropiat, Dustin Diamond a fost internat într-un spital din Florida şi acuză dureri foarte mari.

Forma de cancer în stadiul 4 i-a determinat pe oncologi să-i administreze nişte tratamente greu de suportat de actor. Actorul din celebrul serial „Salvaţi de clopoţel” are 44 de ani şi „suferă mult” în aceste momente.

Cancer în stadiul 4 pentru un actor celebru în toată lumea

El a fost internat în urmă cu doar câteva zile. Mai exact la 13 ianuarie, când starea lui a impus transportarea de urgenţă în unitatea medicală.

Ulterior, în urma analizelor, s-a constatat că actorul are cancer. Diamond va dezvălui mai multe informații despre starea sa în săptămânile următoare. Asta a spus reprezentantul său.

În prezent, charismaticul Screech încearcă să-şi păstreze moralul cât mai ridicat. Actorul este conştient că acest aspect este foarte important în lupta cu boala.

Apropiatul său a divulgat că în timp ce urmează şedinţele de chimioterapie, actorul cedează uneori şi le termină în lacrimi.

Screech nu este deloc bine

Potrivit jurnaliştilor de la Us Weekly, o sursă apropiată actorului a spus: „Nu este bine, nu este deloc bine. Va sta în spital pentru o vreme. Acum trece prin tratamentele specifice. Este dur, este foarte greu.

Trece prin multă durere, dar își păstrează totuși moralul. În acest moment, doar suferă. Are urcușuri și coborâșuri când este bine un minut, dar apoi poate suferi mult.

Apar lacrimile. Este un moment atât de emoționant.” Aceeaşi sursă a completat că iubita lui Dustin și alți membri ai „cercului său apropiat” au rămas alături de el.

Jurnaliştii de la Daily Star i-au contactat pe reprezentanții lui Dustin pentru comentarii, dar fără rezultat.

Dustin a început actoria încă din copilărie. Primul rol important a fost Samuel Screech Powers în „Saved By The Bell”, la 12 ani.

Serialul original a fost terminat la începutul anilor 1990, dar Dustin a apărut în diferitele sale continuări. Inclusiv în „Saved by the Bell: The New Class” și „Saved by the Bell: The College Years”.

Mai târziu, el a format o trupă de metal cunoscută sub numele de Salty The Pocketknife. Actorul cânta la bas, dar grupul s-a despărțit ulterior din cauza dezacordurilor.

De-a lungul anilor, Dustin a apărut în mai multe emisiuni reality show, începând cu a 12-a serie a Celebrity Big Brother până la Celebrity Championship Wrestling de la Hulk Hogan.

sursa: dailystar.co.uk