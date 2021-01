În cadrul emisiunii „Dosare de presă”, pe evz.ro, Mircea Diaconu a povestit câteva „episoade” mai puțin cunoscute publicului larg, din activitatea sa profesională.

Pe vremea lui Nicolae Ceaușescu era „o strângere de șurub” și voiau să umble la contracte, la impozite. Cu toți banii de la seria a doua de la „Buletin de București”, „Căsătorie cu repetiție”, Mircea Diaconu și-a luat un televizor color.

Pe când juca în piesa „O scrisoare pierdută”, pus de Liviu Ciulei la Teatrul Bulandra, a apărut în cabina actorilor, la un moment dat, o cercetătoare de la Institutul de Psihologie, care era iubita lui Ion Besoiu.

Dar am avut norocul ca să ies la pensie mai devreme cu vreo trei ani, cred, fiindcă au fost reduceri din vârsta de pensionare”, a mai spus Diaconu.

În urma acelei chestii am primit, noi, ca meserie, am primit categoria a doua de muncă grea. Și care a funcționat sau 10 ani sau cât a fost, până când s-a terminat Ceaușescu. În libertate ni s-a ridicat, că era mult mai simplu să fii actor în libertate și ni s-a ridicat sporul ăsta.

Întrebat de Mirel Curea care este modalitatea prin care își învață rolurile, Mircea Diaconu a povestit că aceeași doamnă cercetătoare care a scris un tratat despre uzura și efortul depus de actori l-a dus la Institutul de Psihologie, supunându-l l-a un test.

Mi le spune. Au fost 40 de cuvinte. Cred că 38 am spus sau ceva de genul ăsta. Care este explicația? Păi, e simplu. Fiecare actor are metoda lui. E o chestie în care nu poate intra nimeni, e totuși bucătăria ta, fiecare și-o rezolvă cum știe el. Deci, pe măsură ce venea un cuvânt, la mine se transforma într-o imagine.

„S-a întâmplat într-un mare spectacol, uriaș spectacol, „Elisabeta I”, pus tot de domnul Ciulei la Teatrul Bulandra, anii `70, `73, `74, până în `78. Și eu jucam, la un moment dat, eram Filip al II-lea al Spaniei și începeam războiul contra Elisabetei I, regina Angliei. Și dădeam un fel de edict (și exemplifică ridicând arătătorul de la mâna dreaptă, n.e.) și trimiteam Armada la luptă. Ridicam degetul și dădeam, cu tonul acela spaniol și nemilos și catolic, edictul.

La un spectacol, din greșeală, firește n-am vrut, am ridicat celălalt deget (și ridică arătătorul de la mâna stângă, n.e.). Și n-am mai știut textul absolut deloc. N-a mai ieșit. S-a rupt totalmente chestia. Și am stat câteva secunde, n-a funcționat nimic. Și am plecat direct afară, în culise. Sigur, s-a râs… pentru că asta este.

E o mecanică întreagă. Textul nu e un sine, e în relație cu stări pe care le ai, cu trăiri pe care le ai. E o construcție. El se adaugă și dacă nu prinzi exact tensiunea aceea, nu-ți intră nici textul”, a mai spus Mircea Diaconu.