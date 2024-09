Sport Prima etapă din Champions League începe azi, 17 septembrie: Cote la pariuri și detalii interesante







Așteptarea fanilor a luat sfârșit, iar marți va începe noul sezon din Champions League. Sunt multe schimbări făcute de UEFA cu gândul de a transforma această competiție într-una și mai importantă. A crescut numărul de echipe participante, iar formatul este total modificat.

Din acest sezon, în Champions League joacă 36 de echipe în loc de 32. Nu mai avem grupe, ci o singură ligă în care se află toate echipele participante. Fiecare echipă va întâlni 8 adversare, câte 2 din fiecare urnă valorică. Se face un singur clasament, iar la final primele 8 clasate vor juca direct în optimi. Ocupantele locurilor 9-24 vor disputa meciuri de baraj pentru calificarea în optimi, în timp ce restul echipelor vor fi eliminate.

Champions League începe așadar marți, iar în această săptămână vom putea vedea meciuri și miercuri, și joi. Cel mai tare meci al săptămânii este cel dintre AC Milan și Liverpool, însă și alte confruntări spectaculoase sunt programate și ți le vom prezenta în acest articol, alături de câteva cote online alese din oferta Unibet, unul dintre cei mai apreciați operatori de pariuri sportive din țara noastră.

Real Madrid - VfB Stuttgart

Real Madrid este campioana en-titre din Champions League, după victoria din meciul cu Borussia Dortmund din urmă cu câteva luni. Madrilenii încep cursa de apărare a trofeului tot în fața unui adversar din Germania, VfB Stuttgart, marți de la ora 22:00. Real Madrid este într-o formă bună, iar în ultima etapă din La Liga s-a impus cu Real Sociedad. Și Stuttgart joacă bine, dar este o echipă de un calibru diferit. Din acest motiv, Real Madrid are cota 1.26 să câștige. Egalul are cota 6.40, iar victoria lui Stuttgart are 9.50.

Manchester City - Inter Milano

Și acesta face parte din categoria meciurilor de top programate în Champions League în această săptămână. Se va disputa miercuri de la ora 22:00 și este o reeditare a finalei Champions League din 2023. Atunci, City s-a impus cu 1-0 și a câștigat în premieră finala Champions League. Formația lui Pep Guardiola a început în forță noul sezon de Premier League și este pe val, în timp ce Inter Milano s-a remarcat printr-o inconstanță în Serie A. La pariuri, City are cota 1.53 să câștige, egalul are cota 4.50, iar succesul lui Inter are 5.80.

Atalanta - Arsenal Londra

Confruntarea dintre aceste două echipe, care ne-au obișnuit cu un fotbal ce pune accent pe ofensivă, se va disputa joi, de la ora 22:00. Atalanta este câștigătoarea en-titre din Europa League, în timp ce Arsenal a luptat cu șanse reale în Premier League în ultimele două ediții. Atalanta, în schimb, are un start de sezon mult mai slab în Italia, în timp ce Arsenal vine după un succes în derby-ul cu Tottenham. La pariuri, Arsenal are cota 1.84 să câștige, egalul are cota 3.85, în timp ce succesul italienilor are cota 4.00.

Programul meciurilor din prima rundă de Champions League:

Marți, 17 septembrie

Juventus - PSV, ora 19:45

Young Boys - Aston Villa, ora 19:45

Bayern München - Dinamo Zagreb, ora 22:00

Milan - Liverpool, ora 22:00

Real Madrid - Stuttgart, ora 22:00

Sporting - Lille, ora 22:00

Miercuri, 18 septembrie

Bologna - Șahtior Donețk, ora 19:45

Sparta Praga - Salzburg, ora 19:45

Club Brugge - Borussia Dortmund, ora 22:00

Celtic - Slovan Bratislava, ora 22:00

Manchester City - Inter, ora 22:00

PSG - Girona, ora 22:00

Joi, 19 septembrie

Steaua Roșie Belgrad - Benfica, ora 19:45

Feyenoord - Bayer Leverkusen, ora 19:45

Atalanta - Arsenal, ora 22:00

Atletico Madrid - Leipzig, ora 22:00

Monaco - Barcelona, ora 22:00

Brest - Sturm Graz, ora 22:00

Jocurile de noroc cu mize reale se adresează în exclusivitate persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani. Fii responsabil!