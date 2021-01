Documentul integral poate fi citit pe site-ul ESMO. Este poate cea mai importantă informație oferită pacienților din această categorie de boală, pentru că până acum s-au spus foarte puține. În general au fost exprimate în spațiul public părerile unor medici din alte specialități decât oncologie.

Grupul de Comunicare Strategică nu a abordat subiectul și, în consecință, nu a existat nicio informare în acest sens.

Iată ce se spune în documentul Societății Europene de Oncologie, conform traducerii Ramonei Schenker de la Centrul de Oncologie „Sf. Nectarie” din Craiova, acolo unde unii pacienți sunt tratați cu imunoterapie, cea mai revoluționară procedură în tratarea unor anumite tipuri de cancere !

– Recomandarea generala este pentru vaccinarea pacienților cu cancer considerați ca populație cu risc ridicat pentru complicații Covid-19: „Deși dovezile privind vaccinarea la pacienții cu cancer sunt limitate, există suficiente dovezi care să susțină vaccinarea antiinfecțioasă în general chiar și la pacienții cu cancer supuși terapiei imunosupresive ” (cu excepția vaccinurilor cu virus viu cu replicare atenuata)

– Se recomanda evaluarea individuala a riscului/beneficiului vaccinului in cazul fiecărui pacient;

– De asemenea decizia de vaccinare trebuie luata împreuna cu fiecare pacient, luând în considerare tipul si stadiul cancerului, tipul tratamentului, imunosupresia indusa de tratamentul oncologic, vârsta, starea de performanță a pacientului și alte co-morbidități (boli);

– Se va lua in calcul că efectele protectoare ale vaccinului pot fi mai reduse la pacienții tratați cu agenți chimio-terapeutici si in general agenți care reduc numărul celulelor B (ca de ex agenți anti-CD19, anti-CD20, anticorpi monoclonali anti-CD10 și celule CD19 CAR-T);