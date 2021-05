A trecut prin momente extrem de delicate, ca orice afacerist, dar în final a ținut piept problemelor. În ce a investit Călin Goia.

Călin Goia, un afacerist de succes. Din ce a făcut bani în pandemie

Chiar dacă pandemia a închis ușile multor vedete, Călin Goia nu a stat degeaba. În ultimul an, acesta spune că a continuat investițiile la Bursă, dar și în imobiliare. Sigur că și el a avut unele momente grele, dar… totul e bine, când se termină cu bine.

„Investițiile pe Bursă au farmecul lor”

“Când m-am decis să plasez primele mele acţiuni, la SIF-urile sau la diverse bănci, nu ştiam aproape nimic despre aşa ceva. Chiar m-am amuzat. Odată cu primele câştiguri, a venit şi prima mea greşeală. Am decis să-mi angajez un broker specializat, în care am investit, o perioadă de vreme, multă încredere. După povestea cu criza din 2008 – 2009, am avut multe de tras, dar am pierdut şi încrederea în brokeri. Atunci am luat decizia să fac singur toată treaba asta. Şi să ştiţi că o recomand multora dintre prietenii mei. Investiţiile pe Bursă, pentru cei care-şi doresc aşa ceva, au farmecul lor, iar randamentul e deseori mult mai mare decât ce-ţi oferă o bancă sau alta”, a declarat artistul pentru impact.ro.

„Citesc ziare sau articole de specialitate”

Chiar dacă nu se ocupă zilnic de Bursă, Călin Goia se documentează frecvent și preferă investițiile mici, dar sigure. “Citesc ziare sau articole de specialitate, urmăresc raportarea anumitor dividende şi prefer investiţiile mici, dar sigure, pe termen mediu sau lung. Să nu-şi închipuie nimeni că sunt un mare jucător pe Bursă. Nu e cazul, dar mă pot lăuda şi cu unele succese financiare. (…)

Spre exemplu, am învăţat o lecţie importantă. Aceea că nu trebuie neapărat să vinzi atunci când se produce un eveniment major şi lumea din jur se panichează. Trebuie să înveţi să-ţi înfrânezi asemenea porniri, deoarece, cu puţină şansă, poţi câştiga. În martie 2020, spre exemplu, când a început nebunia cu pandemia actuală, cine a ştiut atunci să se înfrâneze şi să rişte a avut multe de câştigat!”, precizează artistul cu aerul unui jucător experimentat pe Bursă.

Anul trecut și-a cumpărat un apartament

Artistul a investit o sumă considerabilă și în imobiliare, iar anul trecut și-a achiziționat un apartament.

“Am investit ceva şi în imobiliare. Nu doar pe piaţa bucureşteană, dar şi pe cea clujeană. Ultima investiţie vine şi din faptul că, de fel, sunt de acolo, şi ca atare mi-am zis că trebuie să fac asta. Mi-am cumpărat un apartament într-un nou complex, ridicat în zona fostei Fabrici de bere Ursus. E superbă zona, vă asigur”, a mai spus cântărețul.