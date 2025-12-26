Călin Georgescu, urări politice de sărbători

În contextul sărbătorilor de iarnă, Călin Georgescu a transmis un mesaj adresat susținătorilor săi, dar acesta depășește formulele tradiționale de urare.

Mesajul, publicat pe 25 decembrie 2025, a fost centrat pe ideea de „renaștere națională” și a inclus apeluri către români să acorde o atenție sporită trecutului istoric pentru a construi viitorul.

Discursul lui Georgescu combină referințe religioase cu apeluri la patriotism. În textul său, el încurajează românii să își îndrepte privirea către experiențele strămoșilor pentru a descoperi virtuțile care pot ghida prezentul și viitorul.

„În aceste zile de sărbătoare ale Nașterii Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, să înălțăm colindul minunat al renașterii naționale. Să avem credință, orice s-ar întâmpla, și să conștientizăm virtuțile strămoșilor noștri, spre a-i ridica în panteonul nemuririi. În strămoși se află Adevărul!

De timpurile noastre de glorie trebuie să ne amintim, spre a renaște în glorie. «Vom fi iarăși ce am fost și mai mult decât atât», spunea domnitorul Petru Rareș”, a transmis acesta.

Suveranistul a accentuat faptul că România nu trebuie percepută ca un bun tranzacționabil. El a transmis că țara reprezintă un „rai” care poate fi atins doar prin efort și dedicare:

„Pentru cei care vor veni după noi, să știe că patria noastră nu înseamnă doar o bucată de pământ care se poate vinde ori negocia, ci mai înseamnă raiul la care putem ajunge doar dacă ne jertfim pentru ea”.

Acest pasaj reflectă preocuparea pentru conservarea valorilor naționale și pentru responsabilitatea generațiilor viitoare în menținerea unității și suveranității statului.

În final, mesajul s-a întors către tonul specific sărbătorilor de Crăciun, Călin Georgescu adresând urări de pace și binecuvântare:

„Nașterea Domnului cu pace și cu sfântă bucurie în inimile tuturor! La mulți și binecuvântați ani!”.

Prin această combinație de referințe istorice, religioase și apeluri la responsabilitate civică, mesajul lui Georgescu se diferențiază de urările tradiționale, prezentând un cadru de reflecție pentru români în perioada sărbătorilor.