Călin Georgescu, mesaj de ziua lui Eminescu: Facturile, frigul din case, grija pentru ziua de mâine apasă mai tare decât orice discurs

Călin Georgescu, mesaj de ziua lui Eminescu: Facturile, frigul din case, grija pentru ziua de mâine apasă mai tare decât orice discursCălin Georgescu. Sursă foto: Facebook
De Ziua Culturii Naționale, marcată anual la 15 ianuarie, odată cu aniversarea nașterii lui Mihai Eminescu, Călin Georgescu a publicat un mesaj pe Facebook în care a vorbit despre ruptura dintre discursurile publice și realitatea dură cu care se confruntă o mare parte dintre români. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a pus accent pe dificultățile economice și pe nevoia de repere morale într-o societate tot mai apăsată de griji imediate.

Călin Georgescu: Facturile, frigul din case, grija pentru ziua de mâine apasă mai tare decât orice discurs

În mesajul său, Călin Georgescu a recunoscut că pentru mulți români prioritățile nu mai sunt legate de declarații sau simboluri, ci de supraviețuirea de la o zi la alta. El a descris o realitate în care problemele concrete au ajuns să domine preocupările oamenilor.

„Știu că pentru mulți dintre noi viața de zi cu zi a devenit grea. Mulți români, astăzi, nu se mai gândesc la discursuri, ci la cum se descurcă de pe o zi pe alta. Facturile, frigul din case, grija pentru ziua de mâine apasă mai tare decât orice discurs”, a transmis Călin Georgescu.

Afirmațiile sale vin pe fondul nemulțumirilor tot mai frecvente legate de costurile ridicate ale traiului.

Călin Georgescu

Călin Georgescu. Sursa foto: Captură video Youtube

Valorile rămân, chiar și în lipsuri

Fostul candidat a subliniat că, în pofida dificultăților materiale și a sentimentului de nedreptate, anumite repere nu dispar și pot oferi sprijin oamenilor în momentele grele.

„Chiar și atunci când adevărul și conștiința sunt împinse la margine, oamenii ajung singuri în fața nedreptății și a lipsurilor. Însă noi nu suntem singuri”, a afirmat acesta.

În contextul Zilei Culturii Naționale, Georgescu a explicat că raportarea la Mihai Eminescu nu ține doar de comemorare, ci de actualitatea mesajului său într-o societate confruntată cu dificultăți profunde.

„Vorbim astăzi despre Eminescu, pentru că fără adevăr și conștiință greutățile nu trec, ci se adâncesc”, a spus Călin Georgescu.

Călin Georgescu, avertisment privind direcția societății

Spre finalul mesajului, Georgescu a avertizat că România riscă să piardă din vedere valorile fundamentale care au menținut coeziunea socială de-a lungul timpului, dacă atenția rămâne concentrată exclusiv pe crizele imediate.

„Riscăm să pierdem din vedere valorile care țin acest popor în picioare: credința în Dumnezeu, familia, dragostea față de aproapele, respectul pentru continuitatea noastră istorică, conștiința și responsabilitatea față de copiii noștri”, a transmis el.

Mesajul s-a încheiat cu un apel la responsabilitate personală și la reținere, chiar și în contexte sociale tensionate. „Dacă nu putem să facem bine, să ne abținem de la a face rău”, a spus Călin Georgescu.

În încheiere, acesta a citat din poezia „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie” de Mihai Eminescu: „Vis de vitejie, fală și mândrie, dulce Românie, asta ți-o doresc”.

