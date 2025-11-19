Sport

Calificare istorică. Scoția răstoarnă Danemarca în prelungiri și revine la Mondial după aproape trei decenii

Scotia-Danemarca / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Scoţia s-a calificat la Cupa Mondială masculine pentru prima dată în 28 de ani, după o victorie dramatică, 4-2, împotriva Danemarcei, într-un meci de calificare de la Hampden Park.

Golurile victorii au venit în prelungiri, iar atmosfera electrică din tribune a reflectat tensiunea și importanța momentului pentru echipa națională.

Meciul Scoția - Danemarca, un rollercoaster emoțional

Scoţia a deschis scorul în chiar minutul 3, printr-o execuție spectaculoasă: Scott McTominay a marcat cu o lovitură de bicicletă, reluând o centrare venită de la Ben Gannon-Doak.

Acest început fulminant a stârnit entuziasmul suporterilor, dar nu a fost lipsit de îngrijorări: Danemarca a continuat să preseze, căutând egalarea.

În repriza a doua, după o revizuire VAR, arbitrul a acordat o lovitură de la punctul cu var, după ce Andy Robertson a fost considerat vinovat de fault asupra lui Gustav Isaksen.

Rasmus Højlund a transformat și a adus egalarea pentru danezi.

Cu Danemarca în inferioritate numerică – Rasmus Kristensen a primit al doilea cartonaș galben și a fost eliminat – Scoția a reușit să revină în avantaj în minutul 78, prin Lawrence Shankland, care a înscris din interiorul careului.

Totuși, nu a durat mult: Patrick Dorgu a egalat pentru Danemarca în minutul 81, aducând din nou echilibrul pe tabelă.

Final de poveste pentru Scoția

Tensiunea era la cote maxime când, în minutele de prelungiri, Scoția a dat lovitura decisivă. Kieran Tierney a transformat cu un șut superb din afara careului, ducând echipa în avantaj.

Apoi, Kenny McLean a închis meciul în stil memorabil: lob spectaculos de la jumătatea terenului, peste portarul Kasper Schmeichel, în ultimul minut al partidei.

Implicaţii istorice și reacţii

Această victorie marchează sfârșitul unei așteptări de aproape trei decenii: Scoția nu mai participase la un turneu final de Cupă Mondială din 1998.

Antrenorul Steve Clarke a declarat că nu a putut ascunde bucuria după ce a realizat ce a obținut echipa sa:

„Mergem la o Cupă Mondială. Nu e rău.”

Scotia

Scotia / sursa foto: captură video

Performanța este cu atât mai semnificativă cu cât este prima dată când Clarke conduce Scoția la trei turnee majore.

Drumul până aici - calificare cu emoții pentru Scoția

Pentru a evita drumul prin play-off-uri, Scoția avea nevoie de o victorie în acest meci decisiv.

Înainte de confruntarea cu Danemarca, jucătorii au fost încurajați să joace „cu anticiparea succesului, nu cu teama de eșec”, transmitea selecționerul Clarke.

Acest parcurs de calificare a fost unul cu multe suișuri și coborâșuri, dar în cele din urmă s-a încheiat cu triumf pentru scoțieni.

