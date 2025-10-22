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Calendar ortodox, 22 octombrie. Sfinții șapte tineri din Efes care au dormit 200 de ani. Sfântul Averchie, vindecătorul de boli

Calendar ortodox, 22 octombrie. Sfinții șapte tineri din Efes care au dormit 200 de ani. Sfântul Averchie, vindecătorul de boliSursa: doxologia.ro
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Din cuprinsul articolului

Calendar ortodox, 22 octombrie. Cei șapte tineri frați din Efes au fost zidiți într-o grotă de împăratul Deciu, dar s-au trezit 200 de ani mai târziu. Sfântul Averchie a primit darul vindecării și a convertit mulți oameni la creștinism.

Calendar Ortodox. Sfinții șapte tineri din Efes, mai puțin cunoscuți de credincioșii din România, sunt sărbătoriți de Biserica Ortodoxă de două ori pe an, pe 22 octombrie și pe 4 august. Adesea, ei mai sunt menționați și sub denumirea de cei șapte adormiți.

Calendar ortodox. Au dormit 200 de ani

Pestera celor Șapte Sfinți din Efes, așezată în Muntele Ohlonului, este, potrivit tradiției creștine, cea în care și-a dat sufletul Sfânta Maria Magdalena.

Cei șapte frați au trăit la jumătatea secolului al III-lea, în cetatea Efes. Maximian, Malchus, Martinian, Dionisius, Ioan, Serapion și Constantin au fost zidiți de vii într-o grotă în timpul împăratului persecutor Deciu, fiind găsiți dormind acolo două sute de ani mai târziu. Ei s-ar fi trezit în anul 446 d.Hr, iar Malchus ar fi mers să cumpere pâine, plătind-o cu o monedă având chipul împăratului Deciu.

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Sfântul Averchie

Sfântul Averchie a fost episcopul cetății Ierapole din Frigia, în timpul domniei împăratului Antonin și a fiului sau, Marc Aureliu (161-180). Populația acestei cetăți era păgână. Sfântul Averchie a intrat în templu și a distrus toți idolii. Trei păgâni, care au încercat să-l omoare pe episcop, au căzut la pământ înaintea acestuia. Văzând minunea sfântului, cinci sute de oameni s-au convertit la creștinism.

Cu vremea, Sfântul Averchie a reușit să aducă întreagă cetate Ierapole la dreapta credință. Tot Sfântul Averchie i-a redat vederea mamei proconsulului provinciei, Publius. El a umblat prin orașele și satele vecine vindecând bolnavii și propovăduind cuvântul lui Dumnezeu. A predicat în Siria, Cilicia sau Mesopotamia. Tradiția consemnează faptul că Sfântul Averchie s-a învrednicit de mai multe ori de vederea lui Hristos. Din acest motiv, cât și pentru faptele sale minunate, a fost numit „întocmai cu Apostolii”. Sfântul Averchie s-a mutat la Domnul în cetatea Ierapole la o vârstă înaintată.

Tot în data de 22 octombrie mai sunt pomeniți:

Sfântul Kuksa din Odesa; Sfântul Mucenic Alexandru episcopul și Iraclie Mucenicul, Anna și Elisaveta, Teodota și Glicheria; Sfântul Mucenic Zaharia; Sfântul Ruf; Cuviosului Lot.

 

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