Calendar Creștin Ortodox, 10 noiembrie. Sfinții Apostoli Rodion, Olimp, Erast, Sosipatru și Cvart, făcători de minuni

Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii Apostoli Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast şi Cvart pe 10 noiembrie. Astăzi, credincioșii trebuie să rostească o rugăciune puternică pentru a scăpa de boli și necaz.

Calendar creștin ortodox. Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinții Apostoli Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast şi Cvart pe 10 noiembrie. Ei au îndurat chinuri inimaginabile din cauza iubirii lor pentru Hristos, dar au fost binecuvântaţi cu darul facerii de minuni.

Sfinții apostoli au trăit în vremea împăratului roman Nero. Olimp și Rodion au suferit moarte martirică în vremea acestuia, Erast a fost iconom al bisericii din Ierusalim și episcop al Paneadei, iar Sosipatru – episcop la Iconiu. Cuart a fost episcop al cetății Beirutului, a botezat mulți elini și a pătimit îndelung pentru refuzul de a se închina zeilor păgâni.

Calendarul creștin ortodox îl pomenește și pe Sfântului Mucenic Orest în ziua de 10 noiembrie. Acesta a fost prins de guvernatorul Maximin, în vremea împăratului Deoclețian, și obligat să cinstească zeilor.

„Te înșeli amarnic, ighemoane, necunoscând adevărul! Iată, zeii aceștia sunt făcuț din aur și argint, din aramă și din fier, pentru înșelăciunea omenească. Ei nici nu văd și nici nu aud, fiind lucruri făcute de mâini omenești, care nu pot a-și ajuta lor, nici a face bine altcuiva. Pentru ce dar să mă închin lor?”, a fost răspunsul oferit de Mucenicul Orest. Pentru acest răspuns, el a fost supus unor chinuri groaznice.

Azi, credincioșii pot să rotească o rugăciune puternică pentru a scăpa de cele mai grave boli.

Troparul Sfinţilor Apostoli Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Terţiu şi Cvart, glasul al 3-lea:

Sfinţilor Apostoli, rugaţi pe Milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Cântarea 1, glasul 1.

Irmosul:

Dreapta ta cea purtătoare de biruinţă, cu Dumnezeiască cuviinţă, întru tărie s-a preamărit. Că aceasta nemuritoare, ca o puternică a toate, pe potrivnici a zdrobit, israelitenilor prin adânc cale nouă făcându-le.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind ucenici Dumnezeieşti ai Dumnezeului nostru, Care S-a Întrupat pentru milostivire, rugaţi-L pe El să dăruiască iertare de greşeli celor ce săvârşesc pomenirea voastră, fericiţilor.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Oglinzi ale lui Dumnezeu, arătătoare de lumină, încăpătoare darurilor Lui v-aţi arătat, fericiţilor, cu bună dare împărţind tuturor credincioşilor luminile cele de mântuire, văzătorilor de Dumnezeu Apostoli.

Stih: Sfinţilor Apostoli, rugaţi-vă lui Dumnezeu pentru noi.

Scoţând izvorul strălucirii, au vărsat tuturor lumină măriţii Terţiu, Erast şi Olimp, Rodion şi Sosipatru, împreună cu Cvart, pe care cu dreaptă credinţă să-i fericim.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Neamul omenesc ai înnoit cu naşterea ta, Fecioară, că ai născut pe Cuvântul Tatălui, Cel Ce S-a îmbrăcat cu Trup stricăcios şi ne-a arătat nouă căile nemuririi, potrivit Doxologia.