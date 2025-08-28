Social Căldura extremă poate accelera îmbătrânirea la adulții în vârstă







Un studiu al USC Leonard Davis School of Gerontology publicat în Science Advances sugerează că o expunere mai mare la căldură extremă poate accelera îmbătrânirea biologică la adulții în vârstă, ridicând îngrijorări cu privire la modul în care schimbările climatice și valurile de căldură ar putea afecta sănătatea și îmbătrânirea pe termen lung la nivel molecular.

Cercetarea, publicată în revista Science Advances, a constatat că persoanele din cartierele cu mai multe zile de căldură ridicată prezintă, în medie, o îmbătrânire biologică mai mare decât rezidenții din regiunile mai reci.

Vârsta biologică este o măsură a modului în care organismul funcționează la nivel molecular, celular și de sistem, spre deosebire de vârsta cronologică bazată pe data nașterii.

Studiul a analizat modul în care vârsta biologică s-a modificat la peste 3600 de participanți la studiul Health and Retirement Study (HRS), cu vârste de 56 de ani și peste, din întreaga SUA.

Probele de sânge prelevate în diferite momente pe parcursul perioadei de studiu de șase ani au fost analizate în vederea detectării modificărilor epigenetice sau a modificărilor în modul în care genele individuale sunt „oprite” sau „activate” printr-un proces numit metilarea ADN-ului.

Cercetătorii au folosit instrumente matematice numite ceasuri epigenetice pentru a analiza modelele de metilare și pentru a estima vârsta biologică la fiecare punct de timp. Ei au comparat apoi modificările vârstei biologice a participanților cu istoricul indicelui de căldură al locației lor și cu numărul de zile de căldură raportate de Serviciul Național de Meteorologie din 2010 până în 2016.

Analiza a relevat o corelație semnificativă între cartierele cu mai multe zile de căldură extremă și persoanele care se confruntă cu creșteri mai mari ale vârstei biologice, a persistat chiar și după controlul diferențelor socioeconomice și al altor diferențe demografice, precum și al factorilor de stil de viață, cum ar fi activitatea fizică, consumul de alcool și fumatul.

Participanții care locuiesc în zone în care zilele de căldură, astfel cum sunt definite ca fiind extrem de prudente sau niveluri mai ridicate (≥90 °F, adică 32 °C), apar jumătate din an, cum ar fi Phoenix, Arizona, au experimentat până la 14 luni de îmbătrânire biologică suplimentară în comparație cu cei care locuiesc în zone cu mai puțin de 10 zile de căldură pe an.

Următorii pași pentru cercetători vor fi să determine ce alți factori ar putea face o persoană mai vulnerabilă la îmbătrânirea biologică cauzată de căldură și cum ar putea fi legată de rezultatele clinice.

Între timp, rezultatele studiului ar putea determina factorii de decizie politică, arhitecții și alte persoane să țină seama de atenuarea căldurii și de caracteristicile adaptate vârstei atunci când actualizează infrastructura orașelor, de la amplasarea trotuarelor și construirea stațiilor de autobuz cu umbră la plantarea mai multor copaci și creșterea spațiului verde urban, potrivit medicalxpress.com.