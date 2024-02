Perioadele care nu vor fi luate în considerare la calculul pensiei. Ce scrie în lege

Doina Pârcălabu a subliniat perioadele care, conform legii, nu sunt luate în considerare la calculul pensiei, indiferent de promisiunile făcute de guvernanți.

În ciuda majorării pensiilor pentru toți pensionarii români în luna ianuarie, în concordanță cu rata inflației, pensionarii așteaptă cu nerăbdare recalcularea veniturilor, anticipând creșteri semnificative.

Această așteptare este însoțită și de o oarecare îngrijorare din partea pensionarilor, deoarece, odată cu intrarea în vigoare a noii legi a pensiilor, se prefigurează schimbări substanțiale în privința perioadelor considerate la recalculare.

Orele suplimentare, luate în considerare la calculul pensiei

Conform declarațiilor șefului Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, în noul sistem de calcul al pensiilor, sporurile și orele suplimentare vor fi incluse, o schimbare semnificativă față de practica anterioară.

„Legiuitorul a spus foarte clar să se valorifice sporurile acordate sporadic de-a lungul activității, adică vorbim de acele sporuri care nu aveau un caracter permanent – mă refer la acordul global, care era o formă de remunerare înainte de 1989, mă refer la prime și premii care s-au acordat fie la final de an, acum ele nu se iau în calcul, dar noi am considerat că ele trebuie luate în calculul pensiei”, a declarat președintele Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, pentru știrileprotv.ro.

„Cei din 2001, vorbim de acele sporuri care sunt suplimentar față de salariul de bază pe care noi deja îl avem, ele se pot aduce de la angajatori, acolo unde fiecare și-a desfășurat activitatea, este vorba despre o adeverință care este foarte clar stipulată în lege prin anexa de la lege – prin care să se facă acea mențiune că s-a contribuit la sistem”, a mai explicat el.

Ce perioade nu vor fi luate în considerare la calculul pensiei

Într-o altă ordine de idei, Doina Pârcălabu, fostul președinte al Casei Naționale de Pensii, a detaliat care sunt, conform legislației, perioadele care nu vor fi considerate în calculul punctajului suplimentar pentru punctele de stabilitate.

„Așa cum e scris textul de lege, cei care au lucrat după momentul în care au primit prima decizie de pensie nu vor fi luate acele perioade în calcul la determinarea punctajului suplimentar pentru puncte de stabilitate. Sumele încasate ca venituri salariale constituie motiv de recalculare a pensiei… acel surplus ca să spun așa. O explicație pe care eu o găsesc este și aceea de a stimula rămânerea în activitate înainte de a lua decizia să te pensionezi plecând și de la acest beneficiu”, a spus Doina Pârcălabu.

Potrivit fostului șef al Casei Naționale de Pensii Publice, nu există posibilitatea unei noi majorări în acest an, în afara celei programate pentru luna septembrie, care va rezulta din recalcularea pensiilor.

Mai multă muncă, pensie mai mare

Punctele de stabilitate sunt acordate persoanelor care au muncit timp de cel puțin 25 de ani. Se acordă 0,50 puncte pentru fiecare an lucrat în intervalul 26 – 30 de ani, inclusiv; 0,75 puncte/an pentru anii din intervalul 31 – 35, inclusiv; 1 punct/an pentru anii din intervalul 36 – 40, și așa mai departe.

În plus, se adaugă 0,25 puncte pentru fiecare an lucrat în grupa a II-a de muncă (echivalent cu 20 de lei în plus la pensie pe an) și 0,5 puncte pentru fiecare an lucrat în grupa I de muncă (echivalent cu 40 de lei în plus la pensie).

Formulă nouă pentru calculul pensiei

Noua lege a pensiilor vine cu o formulă nouă de calcul

Calculul pensiei = VPR x Numărul total de puncte

VPR (valoarea punctului de referință) va fi de 81 de lei.

Număr total de puncte = puncte contributivitate + puncte stabilitate + puncte perioade asimilate si necontributive.

Punctele de necontributivitate: anii din armată, șomaj sau facultate (0,25 puncte de fiecare an).

Punctele de contributivitate: anii în care ai contribuit la sistemul de pensii. Un punct pentru fiecare an.

Formula de calcul a pensiei după recalculare este următoarea: Pensia = VPR (valoarea punctului de referință) x Numărul total de puncte.

Legea nr. 118/2010 a determinat că termenul „pensie socială minimă garantată” va fi înlocuit cu termenul „indemnizație socială pentru pensionari”, astfel încât pensia socială și indemnizația socială pentru pensionari se referă la același beneficiu.