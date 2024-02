Averea uriașă a unui pensionar care caută prin gunoaie. Și-a cumpărat a zecea proprietate

Heinz B., un pensionar de 80 de ani, cheltuie cinci euro pe lună și arată ca o persoană fără adăpost. În realitate, este un milionar și spune că trăiește economisind în fiecare zi, pentru că așa a crescut.

Un pensionar ce caută prin gunoaie are zece case

Cu doi ani în urmă, el deținea șapte case și două apartamente, demonstrându-și prosperitatea prin carnetul său de economii, care arăta un sold de 500.000 de euro.

Recent a retras o sumă de 700.000 de euro pentru a achiziționa a zecea casă în numerar, lăsându-l cu doar 15 euro în economii.

Cu toate acestea, el încă deține 100.000 de euro în depozite la termen, la o altă bancă, pentru a nu pierde dobânda.

În fiecare lună, acest pensionar, ce a fost inginer electrician în tinerețe, primește o pensie de 3.600 de euro de la fostul său loc de muncă la Oficiul de Telecomunicații, unde a lucrat ca funcționar public.

Acesta afirmă că își permite doar „un singur lux”. Adică o conexiune la internet și un laptop. În ciuda resurselor, el nu își dorește un telefon mobil.

„Asta m-ar costa 10 euro în plus pe lună!”, mărturisește el.

Nu cheltuie mai nimic pe mâncare

„Nu cheltui nici măcar cinci euro pe lună pe mâncare. Poate cumpăr puțin ulei pentru prăjit sau ceva, când se termină. Dar cea mai mare parte a alimentelor le găsesc la gunoi. Oamenii sunt risipitori, aruncă atât de mult încât ai putea hrăni o familie întreagă!

De exemplu, oamenii cumpără un pachet de cârnați, mănâncă unul și apoi aruncă restul la gunoi”, a declarat Heinz B.

În fiecare zi, acest pensionar pedalează pe o bicicletă veche, strângând deșeuri voluminoase și alimente aruncate la gunoi.

De-a lungul anilor, vecinii săi s-au obișnuit să atârne mâncare expirată pe gardul lui, iar bărbatul nu refuză nimic.

Cui îi va rămâne toată averea strânsă de pensionar

Bărbatul spune că a ales să investească în imobiliare pentru că acestea își pierd cel mai puțin din valoare în timpul inflației.

Deși spune că și un lingou de aur ar fi la fel de profitabil, preferă să cumpere case la care poate ajunge rapid cu bicicleta.

De asemenea, pensionarul spune că el se ocupă și de reparații, dacă e nevoie, scutind astfel și mai mulți bani.

„Meseriașii cer 55 de euro pe jumătate de oră. Oricum, închirierea nu prea merită – nu poți cheltui atâția bani”.

Deși are o avere fabuloasă, spune că nu are idee cine o va moșteni și, cel mai probabil, va lăsa totul chiriașilor.

„Nu am nicio idee… Am câțiva veri îndepărtați, dar ei nu pot plăti impozit pe moștenire. Poate că voi da casele chiriașilor”, a transmis milionarul pensionar, potrivit The Sun.