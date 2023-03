Cadou de sute de mii de euro pentru Alina Vidican. Ce i-a cumpărat soțul, nici Borcea nu i-a luat în zilele de glorie

Claude Senhoreti i-a oferit acesteia ultimul model de Lamorghini. Asta după ce în momentul în care au făcut nunta, Alina Vidican a primit un Lamborghinni Murcielago– mașină care are un preț de pornire de 250.000 de dolari. Pentru că a înțeles că fosta doamnă Borcea iubește mașinile, iată că soțul i-a oferit de această data un superb Lamorghini STO SE30, potrivit Fanatik.ro

În dreptul postării în care le arăta internauților ce anume i-a cumpărat soției, acesta a scris: „Ar fi bine să fie fericită”. Fosta soție a lui Borcea a primit declarație emoționantă din partea soțului milionar: „Ești totul meu”. Apoi a venit și surpriza cu o serie de imagini în care Alina apare lângă mașină și o despachetează.

„Draga mea, azi este ziua ta. Sper să te bucuri de noul tău LAMBORGHINNI STO SE30. Fata mea iubitoare de mașini. Nu ești doar jumătatea mea, ci ești totul meu, te iubesc!”, a scris brazilianul pe social media.

Claudel, îndrăgostit până peste cap de Alina Vidican

Modelul Lamborghinni STO SE30 a fost lansat în 1993 pentru a sărbători 30 de ani de Lamborghini, iar vopseaua este una care atrage toate privirile, respective mov metalizat. Cadoul primit de Alina Vidican a fost conceput ca o mașină de curse, având dotări numeroase precum sistem de alimentare reglat, evacuare cu curgere liberă și galerii de admisie cu magneziu. Nici jantele nu sunt unele obișnuite, au aliaj special din magneziu. Nu este de mirare că Alina Vidican a primit un astfel de cadou de ziua ei. Soțul ei, Claude, vorbește ori de câte ori are ocazia despre cât este de fericit că o are pe Alina alături.

„Relaţia mea cu ea este normală. Avem urcușuri și coborâșuri, ca oricare alţii. Dar noi învăţăm cum să fim unul lângă altul. Ne respectăm unul pe celălalt. Și mulțumesc lui Dumnezeu că funcționează foarte bine.Mă consider un bărbat binecuvântat. Dumnezeu este atât de bun cu mine şi mi-a dat mai mult decât am cerut vreodată. Am o familie frumoasă, cu copii grozavi și o soţie uimitoare care, dacă crezi că este frumoasă la exterior, este de trei ori mai frumoasă la interior”, spunea soțul Alinei Vidican.