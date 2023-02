Soțul Alinei Vidican, primele declarații la doi ani de la căsătorie. Care sunt marile probleme ale cuplului

“Căutam o poză să o postez, însă am dat peste acest video. Am simțit să împărtășesc cu voi puțin mai mult din cea mai importantă zi din viața mea și să vă arăt mai multe despre legătura noastră și despre familia noastră. Mă consider un bărbat binecuvântat. Dumnezeu este atât de bun cu mine şi mi-a dat mai mult decât am cerut vreodată. Am o familie frumoasă, cu copii grozavi și o soţie uimitoare care, dacă crezi că este frumoasă la exterior, este de trei ori mai frumoasă la interior.

Nu am și nu trăiesc viața perfectă. Sunt om, sunt o persoană normală ca tine și ca alții. Sunt doar diferit. Văd lucruri pozitive în orice și mă trezesc în fiecare dimineață cu speranță, speranță care mă motivează să continui să înot «cu capul deasupra apei», să încerc din nou și din nou”, a transmis Claude Senhoreti pe contul său de Instagram.

Crisi Borcea și Alina Vidican au divorțat în urmă cu cinci ani

”Relația mea cu ea este normală. Avem urcușuri și coborâșuri, ca oricare alţii, dar noi învăţăm cum să fim unul lângă altul. Ne respectăm unul pe celălalt și mulțumesc lui Dumnezeu că funcționează foarte bine”, a dezvăluit Claude Senhoreti.

Alina Vidican a reușit sa își refacă viața la 5 ani de la separarea de Cristi Borcea. La acel moment când a aflat ca este înșelată, fostul model nu a reacționat deloc pacifist, ba chiar a făcut declarații belicoase la adresa Valentinei Pelinel.

În cele din urmă și-a acceptat înfrângerea și a plecat în America. După 4 ani de suferință, în care nu a dorit săa comunice cu nimeni, Alina l-a găsit pe pilotul de curse Claude Sehnoreti cu care a decis să întemeieze o familie. Cei doi au fiecare copii care provin din alte căsătorii, dar care pare să se înțeleagă bine unii cu ceilalți.