Câciu, vizat de o sesizare la CNCD după o dispută în Parlament

Deputatul USR Iulian Lorincz, vicepreședinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării și membru al Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaților, a depus o sesizare la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării împotriva deputatului PSD Adrian Câciu. „Am asistat la momente care nu au ce căuta într-un Parlament dintr-o ţară europeană”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Deputatul USR a afirmat că, în Comisia de politică externă, au avut loc momente care nu au ce căuta într-un Parlament dintr-o țară europeană.

„Jigniri personale. Insulte. Şi mesaje xenofobe clare. «Nu înţelegi ce înseamnă să fii român. Nici nu ar trebui să ai voie să vorbeşti la acel microfon». Asta i-a spus deputatul PSD Adrian Câciu unui coleg de la UDMR. Pentru extremistul Câciu, dreptul de a vorbi depinde de etnie sau origine”, a spus acesta.

Iulian Lorincz a explicat că, din acest motiv, a depus o sesizare la CNCD și a condamnat ferm orice mesaj xenofob, rasist sau discriminatoriu, indiferent cine îl transmite și împotriva cui este îndreptat.

„România este o ţară construită şi de minorităţi. Este o ţară în care milioane de cetăţeni trăiesc în Diaspora şi cer respect în alte state. Nu putem cere respect pentru români în Europa dacă tolerăm xenofobia acasă. Mai ales într-un moment în care vedem tot mai des discursuri care împart oamenii în «români adevăraţi» şi «ceilalţi»”, a adăugat acesta.

Deputatul USR a declarat că, în opinia sa, în Parlament trebuie să existe dezbatere dură, dar nu trebuie depășită „linia urii”.

„Respectul pentru oameni, pentru minorităţi şi pentru statul de drept nu este opţional. Este fundamentul unei societăţi democratice”, a mai scris acesta.