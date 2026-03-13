Politica

Câciu, vizat de o sesizare la CNCD după o dispută în Parlament

Comentează știrea
Adrian Câciu,despre împrumuturile statului. Sursa Foto: Arhiva EVZ
Din cuprinsul articolului

Deputatul USR Iulian Lorincz, vicepreședinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara granițelor țării și membru al Comisiei pentru politică externă a Camerei Deputaților, a depus o sesizare la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării împotriva deputatului PSD Adrian Câciu. „Am asistat la momente care nu au ce căuta într-un Parlament dintr-o ţară europeană”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Iulian Lorincz: „Pentru extremistul Câciu, dreptul de a vorbi depinde de etnie sau origine”

Deputatul USR a afirmat că, în Comisia de politică externă, au avut loc momente care nu au ce căuta într-un Parlament dintr-o țară europeană.

„Jigniri personale. Insulte. Şi mesaje xenofobe clare. «Nu înţelegi ce înseamnă să fii român. Nici nu ar trebui să ai voie să vorbeşti la acel microfon». Asta i-a spus deputatul PSD Adrian Câciu unui coleg de la UDMR. Pentru extremistul Câciu, dreptul de a vorbi depinde de etnie sau origine”, a spus acesta.

Deputatul a depus o sesizare la CNCD

Iulian Lorincz a explicat că, din acest motiv, a depus o sesizare la CNCD și a condamnat ferm orice mesaj xenofob, rasist sau discriminatoriu, indiferent cine îl transmite și împotriva cui este îndreptat.

Cum arată viața în cea mai îngustă casă din lume
Întârziere de cinci ore pentru un tren CFR pe o distanță de 100 de kilometri
Sursa foto: Facebook/Iulian Lorincz

„România este o ţară construită şi de minorităţi. Este o ţară în care milioane de cetăţeni trăiesc în Diaspora şi cer respect în alte state. Nu putem cere respect pentru români în Europa dacă tolerăm xenofobia acasă. Mai ales într-un moment în care vedem tot mai des discursuri care împart oamenii în «români adevăraţi» şi «ceilalţi»”, a adăugat acesta.

Iulian Lorincz: Linia urii nu trebuie trecută

Deputatul USR a declarat că, în opinia sa, în Parlament trebuie să existe dezbatere dură, dar nu trebuie depășită „linia urii”.

„Respectul pentru oameni, pentru minorităţi şi pentru statul de drept nu este opţional. Este fundamentul unei societăţi democratice”, a mai scris acesta.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:42 - Cum a fost antamat Bursucu la o nuntă în locul lui Dan Bursuc. Povestea spusă chiar de cel implicat
21:35 - Pete Hegseth acuză CNN de fake news în relatarea despre Strâmtoarea Ormuz
21:26 - La ce temperatură trebuie spălate hainele colorate. Secretul pentru a le păstra ca noi mai mult timp
21:24 - Declarație controversată făcută de Donald Trump. SUA trimit mii de pușcași marini în Orientul Mijlociu. Live text
21:15 - Cum arată viața în cea mai îngustă casă din lume
21:03 - Întârziere de cinci ore pentru un tren CFR pe o distanță de 100 de kilometri

HAI România!

România, prinsă între marile jocuri de putere. Ce tactică trebuie să adopte țara noastră
Un fost ministru de Externe al României avertizează: „Trebuie să ne obișnuim cu o nouă lume”
România, inamici pe două fronturi, Iran și Rusia și un singur aliat SUA 8
Proiecte speciale