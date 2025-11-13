Burse din România pentru tinerii artişti din Republica Moldova

Republica Moldova. România oferă burse pentru tinerii artişti din Republica Moldova, aflaţi la început de carieră.

Banii sunt oferiţi pentru procurarea costumelor, instrumentelor muzicale, echipamentului tehnic, participarea la concursuri, cursuri de şi promovare. Bursele „Tinere Talente” se acordă pe durata unui an calendaristic

Sunt oferite 36 de burse pentru tineri talentați cu resurse financiare limitate, care au nevoie de sprijin pentru a-și dezvolta vocația artistică. Pe parcursul unui an, bursierii vor beneficia de sprijin financiar de până la 2 000 de euro, de mentorat intergenerațional, masterclassuri cu artiști consacrați și oportunități de promovare în mediul artistic național și internațional.

Tinerii interesați pot aplica până la data de 3 decembrie.

Candidații pentru bursele „Tinere Talente” trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

să aibă vârsta cuprinsă între 14 și 24 de ani să studieze la liceele sau universitățile de artă vizuală și muzică din România să provină din familii cu venitul de sub 2.800 LEI româneşti /membru de familie și să poată dovedi că nu dispun de mijloace financiare pentru a-și perfecționa talentul.

Cei care au beneficiat de trei ori de bursă nu mai sunt eligibili.

Dosarul de participare urmează să fie expediat prin e-mail la tineretalente@fundatiaregala.ro până la data de 03 decembrie 2025.

Dosarul trebuie să includă:

Formularul de înscriere, însoțit de documente justificative pentru situația materială prezentată (fluturaș de salariu sau adeverință de venit, copie talon de pensie, copie indemnizație de șomaj, după caz ).

Curriculum vitae care va conține date de contact (e-mail și telefon), concursurile la care a participat candidatul, diplome și premii obținute etc. Portofoliul artistic – pentru artiștii vizuali, dosarul de candidatură trebuie să includă un portofoliu artistic care să conțină 20 de lucrări în format pdf, iar selecția preliminară se va realiza pe baza acestuia. O scrisoare de recomandare din partea unui profesor de specialitate. Adeverință de elev/student sau copie după carnetul de elev/student vizat pe anul în curs. Copie act de identitate buletin/carte de identitate sau certificat de naștere Acord prelucrare date personale.

Programul „Tinere Talente” este lansat și susținut de Fundația Regală Margareta a României. Din anul 2009, programul sprijină și promovează tinerii artiști din familii cu venituri modeste, care nu își pot valorifica talentul din cauza lipsurilor materiale.

Bursele „Tinere Talente” se acordă pe durata unui an calendaristic și oferă beneficiarilor posibilitatea de a-și achiziționa materiale și instrumente, precum și de a participa la concursuri, concerte, expoziții și cursuri de specializare atât în România, cât și în străinătate.

Fundația Regală Margareta a României (FRMR) este una din organizațiile neguvernamentale care contribuie la dezvoltarea societății civile din România. Fundația a fost înființată in 1990 de Principesa Margareta a României cu sprijinul tătălui ei, regele Mihai I al României. În prezent ea este activă în șase țări.

Fundația Regală Margareta a României este astăzi o organizație neguvernamentală de elită care sprijină copii, tineri și vârstnici prin intervenții durabile, bazate pe schimbul de experiență și valori între generații.

De-a lungul celor 34 de ani de activitate, Fundația a dezvoltat numeroase proiecte durabile în domeniul educației, dezvoltării comunității, societății civile, sănătății și culturii, proiecte ce și-au adus contribuția la reînnoirea spirituală și socială a României.