Burnete, soluții pentru reducerea costurilor la energie. Investițiile în rețelele de distribuție, pe lista priorităților

România are nevoie de un plan amplu de investiţii în următorul deceniu pentru a reduce rapid costul energiei, afirmă consilierul prezidenţial Radu Burnete. El spune că modernizarea reţelelor de distribuţie, dezvoltarea capacităţilor de stocare şi creşterea producţiei din regenerabile şi din zona nucleară sunt esenţiale. Până când aceste proiecte vor fi realizate, Burnete arată că gazul din Marea Neagră a funcţionat ca „un colac de salvare”.

Consilierul prezidenţial Radu Burnete spune că tema reducerii rapide a costului energiei în Europa şi România a fost analizată, miercuri, împreună cu preşedintele Nicuşor Dan, în discuţii cu Enrico Letta şi Fatih Birol. Burnete aminteşte că Letta, fost premier al Italiei, este autorul unui raport crucial privind viitorul pieţei unice, iar Birol conduce Agenţia Internaţională pentru Energie, care reuneşte experţi din 32 de state OCDE.

„Cum facem să scadă cât mai repede costul energiei în Europa şi România? Alături de preşedintele Nicuşor Dan am dezbătut asta atât cu Enrico Letta, cât şi cu Fatih Birol. Letta este fost premier italian şi autor al unui raport esenţial despre viitorul pieţei unice şi Birol conduce Agenţia Internaţională pentru Energie care aduce împreună sute de specialişti din 32 de ţări membre OCDE. Curând România va fi ţara cu numărul 33”, arată consilierul prezidenţial Radu Burnete, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Potrivit acestuia, o dezbatere pe acest subiect este greu de purtat fără a aluneca în populism.

„Mulţi experţi mi-ar replica chiar mie că privind realist peisajul european este greu să vedem o scădere rapidă a preţurilor. Ambiţia politică trebuie să ţină evident cont de constrângerile prezente, dar să-şi propună să le depăşească. Nu există viitor fără energie abundentă, mai curată şi mai ieftină decât astăzi. Realismul este între energie ieftină şi energie mai ieftină”, adaugă Burnete.

Consilierul prezidenţial afirmă că Europa porneşte cu „dezavantaje structurale” în raport cu SUA şi China, ceea ce face improbabilă obţinerea, pe termen scurt şi mediu, a unui preţ al energiei mai mic decât în aceste economii.

El subliniază că energia pe continent „trebuie să devină semnificativ mai ieftină decât este în prezent”.

„Nu prea avem hidrocarburi, nu prea avem cărbune, avem o piaţă fragmentată cu 27 de reţele naţionale multe învechite, puţine companii de talie globală datorită acestei fragmentări. Unele ţări au renunţat aiurea la energia nucleară şi au suplinit dezavantajele cu gaz ieftin din Rusia, dar la ce cost!”, mai scrie consilierul.

Burnete consideră că Europa şi România pot obţine o energie mai ieftină prin investiţii masive realizate în următorul deceniu.

Radu Burnete mai spune că investiţiile trebuie realizate în reţelele de distribuţie naţionale şi europene, în capacităţi de stocare şi în producţia de energie regenerabilă, iar în cazul României, şi în energia nucleară şi hidro.

El subliniază că, până la implementarea acestor proiecte, gazul din Marea Neagră a acţionat ca un colac de salvare. Burnete mai arată că este nevoie de consolidarea marilor companii pentru a deveni jucători regionali, însă acest lucru presupune eliminarea influenţei politice şi funcţionarea după reguli de piaţă.

El insistă că este necesar un aport mult mai mare de investiţii private, deoarece fondurile publice nu sunt suficiente, şi că aceste investiţii trebuie susţinute prin taxe simple, clare şi prin eliminarea barierelor birocratice, menţinând o direcţie clară. Consilierul adaugă că fereastra de oportunitate pentru aceste măsuri este încă deschisă.

„Avem nevoie să ne întărim marile companii şi să le transformăm în jucători regionali, dar pentru asta este nevoie să scoatem politicul din ele şi să le lăsăm să joace după reguli de piaţă. E nevoie de mai multe investiţii private. Mult mai multe. Nu există suficienţi bani publici pentru aşa ceva. Pentru aceste investiţii private este necesar să avem taxe simple şi clare, să eliminăm bariere birocratice inutile şi să ne ţinem de o direcţie asumată. Fereastra de oportunitate este încă deschisă”, mai spune Radu Burnete.