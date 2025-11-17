Social

Ajutor pentru factura la căldură. Cererile se depun până pe 20 noiembrie. Cum vor fi virați banii

Ajutor pentru factura la căldură. Cererile se depun până pe 20 noiembrie. Cum vor fi virați banii
Din cuprinsul articolului

Persoanele și familiile vulnerabile pot depune cererile necesare obținerii ajutorului pentru încălzirea locuinței, începând cu prima lună a sezonului rece, conform Legii 226/2021 privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, a anunțat  Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS). Termenul de depunere a cererilor este 20 noiembrie.

Perioada de acordare a ajutoarelor pentru căldură. Cum și unde se depun cererile

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se va acorda pentru perioada 1 noiembrie 2025 – 31 martie 2026, iar suplimentul pentru energie este disponibil lunar, pe tot parcursul anului, conform legislației în vigoare.

Cererile-declarații pe propria răspundere se depun la primăria localității în a cărei rază se află locuința solicitantului. Formularele pot fi obținute:

-la sediul primăriei sau pe site-ul acesteia;

d-e pe site-ul agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială;

-de pe site-ul ANPIS.

Cine poate beneficia de ajutor

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor și persoanelor singure care respectă criteriile de eligibilitate prevăzute de lege și nu dețin bunuri sau proprietăți care ar conduce la excluderea de la acordarea dreptului.

-Pentru familii, venitul mediu net trebuie să fie până la 1.386 lei/persoană;

-Pentru persoana singură, venitul mediu net trebuie să fie până la 2.053 lei.

Modalitatea de plată a ajutoarelor

ANPIS efectuează plata ajutoarelor prin agențiile teritoriale, astfel:

-Energie termică, gaze naturale și energie electrică: sprijinul este decontat direct furnizorilor și scăzut din factură;

-Combustibili solizi sau petrolieri: suma aferentă sezonului rece se plătește integral în luna decembrie, sau proporțional, dacă cererea este depusă ulterior.

Suplimentul de energie

Suplimentul pentru energie este o plată de ajutor social oferită familiilor și persoanelor singure cu venituri mici pentru a acoperi o parte din cheltuielile cu energia. Se acordă lunar și se cumulează în funcție de sursele de energie folosite, având cuantumuri fixe: 30 de lei pentru energie electrică, 10 lei pentru gaze naturale. Dacă singura sursă de energie este cea electrică, suma se ridică la 70 de lei pe lună.

