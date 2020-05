Artista i-a lăsat acestuia mai multe aprecieri pe rețele sociale, fapt ce i-a făcut pe fani să ia în calcul ipoteza unei împăcări între cei doi artiști.

Vedeta a lămurit imediat situația, explicând că nu este interesată să intre într-o relație cu nimeni, mai ales cu un fost iubit.

„Nu mă interesează nimeni din trecutul meu, nu mă reîntorc unde am mai fost. Nu am sentimente pentru niciun fost partener, dar asta nu înseamnă că nu pot aprecia o reprezentație muzicală. Iar persoanelor care vor să își facă reclamă pe spatele meu, le sfătuiesc să tacă și să rămână în anonimat, că un like nu a omorât pe nimeni. Să nu mai fie geloase și să își vadă de viețile lor. Să stea liniștite acolo, pentru că nu vreau să mă împac cu nimeni”, a spus Andreea Bălan.

Surse apropiate lui Burcea au declarat că acesta își dorește ca fost sa soție sa își refacă viața. Mai mult de atât, se pare că acesta se aștepta la un gest de genul. Artistului „chiar i se pare deplasat faptul că Andreea a băgat ceartă între Keo și Misty”, scrie Impact.ro.