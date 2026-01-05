Bugetarii, recompensați regește pentru „stres”. Lista sporurilor neatinse de tăieri

În ultimele luni, Guvernul a pus accentul pe reforme și reduceri de cheltuieli, promițând disciplina financiară și eficientizarea aparatului de stat. În practică însă, realitatea este mult diferită. Instituțiile publice continuă să acorde sporuri care par desprinse dintr-un alt univers: pentru stres, confidențialitate, „suprasolicitare neuropsihică” sau condiții grele, deși majoritatea angajaților lucrează în birouri moderne și bine echipate.

Pentru angajații din sectorul privat, astfel de beneficii par aproape ireale și greu de conceput într-o economie în care costul vieții crește constant. Pentru zeci de mii de bugetari, însă, aceste sporuri sunt o parte firească a fluturașului de salariu.

Aceste sporuri acționează ca majorări salariale, dificil de desființat prin orice reformă. Mai mult, acestea sunt frecvent utilizate ca pârghie în negocierile cu sindicatele, arată Ziare.com.

Inițial, sporul de confidențialitate a fost gândit pentru funcționarii care gestionează informații sensibile. În timp însă, el s-a generalizat în ministere, autorități și instituții centrale, ajungând să fie acordat și angajaților care redactează procese-verbale, sortează corespondența sau gestionează documente obișnuite – practic, pentru a păstra „secretele de serviciu”.

La Consiliul Superior al Magistraturii, sporul de confidențialitate variază între 656 și 2.394 lei. Printre beneficiari, președintele instituției primește între 2.023 și 2.394 lei, vicepreședintele între 1.958 și 2.315 lei, iar un membru ales între 2.019 și 2.236 lei, potrivit sursei.

Personalul administrativ, fără atribuții sensibile, încasează între 1.400 și 1.700 lei. Curtea Constituțională acordă, de asemenea, până la 2.263 lei lunar judecătorilor pentru confidențialitate, suplimentând indemnizația de peste 47.000 lei.

În Ministerul Justiției, aceste sporuri sunt și mai consistente: un consilier 1A primește 2.828 lei, un director 1.464 lei, iar personalul juridic asimilat 1.437 lei. Analiza salariilor brute arată că mulți funcționari depășesc 30.000 lei pe lună, la care se adaugă sporuri pentru „suprasolicitare neuropsihică” ce pot ajunge la peste 6.900 lei, transformând aceste bonusuri într-unul dintre cele mai consistente suplimente din aparatul de stat.

În Ministerul Justiției, salariile funcționarilor de top depășesc 30.000 lei lunar, la care se adaugă sporuri pentru „suprasolicitare neuropsihică” de peste 6.900 lei.

Conform sursei, un director încasează 29.276 lei, la care se adaugă un spor de 5.819 lei, iar directorii adjuncți ajung până la 33.046 lei, cu sporuri de 6.762 lei. Inspectorul șef primește 33.833 lei și un spor de 6.958 lei, iar șefii de serviciu sau inspectori au venituri comparabile. Chiar și personalul administrativ sau juridic beneficiază de bonusuri care pot depăși 5.000 lei. Inclusiv personalul administrativ sau juridic primește bonusuri care pot depăși 5.000 lei.

La Metrorex, sporul de metrou, inițial gândit pentru muncitorii din subteran, ajunge la 20–40% din salariu și se acordă tuturor angajaților, inclusiv contabili și șoferi. Ministrul Transporturilor a cerut eliminarea acestui beneficiu pentru personalul administrativ, însă sindicatele au respins propunerea, transformând sporul într-un privilegiu generalizat, rupt de orice evaluare reală a riscului.

La Ministerul Afacerilor Externe, sporurile pentru „cifru de stat” și „condiții grele, periculoase sau vătămătoare” sunt larg răspândite. Nivelul acestora variază în funcție de funcție: un agent consular primește 350 lei, un cancelarist relații 1.114 lei, un consilier diplomatic 553 lei, iar un ministru-consilier între 627 și 1.527 lei. Majoritatea funcțiilor pot beneficia și de sporuri pentru condiții grele, plafonate la 300 lei.

La acestea se adaugă alte bonusuri: indemnizația pentru titlul de doctor (950 lei), vouchere anuale de vacanță (800 lei, condiționate de pachete turistice de minimum 1.600 lei) și indemnizația de hrană (374 lei pe lună).