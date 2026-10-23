Căpitanul echipei Manchester United, Bruno Fernandes, a fost victima unei spargeri la domiciliu, miercuri, în timp ce se afla în Italia, unde echipa sa urma să joace împotriva formației Como, într-un meci din Liga Campionilor.

Incidentul s-a petrecut la locuința fotbalistului din Cheshire, iar poliția a fost alertată în legătură cu pătrunderea unor intruși în proprietate.

Potrivit informațiilor relatate de BBC, familia lui Fernandes nu se afla acasă în momentul spargerii. Intruşii ar fi rămas în locuință mai puțin de cinci minute, înainte de sosirea poliției. Deocamdată, informațiile prezentate nu precizează ce bunuri ar fi fost furate și nici valoarea eventualelor pagube.

Cazul se adaugă unei serii de incidente similare în care au fost vizate locuințele unor fotbaliști, în timp ce aceștia se aflau la meciuri sau în deplasări alături de echipele lor. Astfel de spargeri au atras atenția asupra vulnerabilității proprietăților sportivilor de top în perioadele în care aceștia lipsesc de acasă.

Un alt fotbalist care a trecut printr-o experiență asemănătoare este Ruben Dias, jucător al echipei Manchester City. Acesta și fosta sa iubită, Maya Jama, au fost, la rândul lor, victimele unei spargeri la reședința din Cheshire, în circumstanțe descrise ca fiind similare cu cele din cazul lui Fernandes.

Lista fotbaliștilor vizați în incidente de acest fel în aceeași zonă îi mai include pe Jack Grealish, Raheem Sterling și Riyad Mahrez. Cazurile au fost raportate în contextul unor absențe ale sportivilor, inclusiv atunci când aceștia participau la competiții sau se aflau în deplasări.

Incidentul de la locuința lui Fernandes readuce în atenție problema spargerilor care vizează fotbaliștii profesioniști și familiile acestora.

În cazul de față, faptul că familia nu era acasă și că intrușii ar fi petrecut doar câteva minute în proprietate sunt detalii importante ale relatării. Nu există însă, în informațiile furnizate, date care să confirme dacă incidentul are legătură cu celelalte spargeri sau dacă autorii sunt aceiași.