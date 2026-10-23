Sport

Bruno Fernandes, victima unei spargeri. Mai mulți fotbaliști vizați în cazuri similare

Bruno Fernandes, victima unei spargeri. Mai mulți fotbaliști vizați în cazuri similare
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Căpitanul echipei Manchester United, Bruno Fernandes, a fost victima unei spargeri la domiciliu, miercuri, în timp ce se afla în Italia, unde echipa sa urma să joace împotriva formației Como, într-un meci din Liga Campionilor.

Bruno Fernandes era în Italia, pentru meciul cu Como din Champions League

Incidentul s-a petrecut la locuința fotbalistului din Cheshire, iar poliția a fost alertată în legătură cu pătrunderea unor intruși în proprietate.

Potrivit informațiilor relatate de BBC, familia lui Fernandes nu se afla acasă în momentul spargerii. Intruşii ar fi rămas în locuință mai puțin de cinci minute, înainte de sosirea poliției. Deocamdată, informațiile prezentate nu precizează ce bunuri ar fi fost furate și nici valoarea eventualelor pagube.

Mai mulți fotbaliști au fost vizați de spargeri similare

Cazul se adaugă unei serii de incidente similare în care au fost vizate locuințele unor fotbaliști, în timp ce aceștia se aflau la meciuri sau în deplasări alături de echipele lor. Astfel de spargeri au atras atenția asupra vulnerabilității proprietăților sportivilor de top în perioadele în care aceștia lipsesc de acasă.

„Specialitatea zilei” sau a bucătarului e o păcăleală. Ce fac restaurantele, de fapt
„Specialitatea zilei” sau a bucătarului e o păcăleală. Ce fac restaurantele, de fapt
Noi facilități fiscale pentru pensii. Ce sunt CEI-S și CEI-D
Noi facilități fiscale pentru pensii. Ce sunt CEI-S și CEI-D

Un alt fotbalist care a trecut printr-o experiență asemănătoare este Ruben Dias, jucător al echipei Manchester City. Acesta și fosta sa iubită, Maya Jama, au fost, la rândul lor, victimele unei spargeri la reședința din Cheshire, în circumstanțe descrise ca fiind similare cu cele din cazul lui Fernandes.

Din fericire, familia lui Bruno Fernandes nu era acasă

Lista fotbaliștilor vizați în incidente de acest fel în aceeași zonă îi mai include pe Jack Grealish, Raheem Sterling și Riyad Mahrez. Cazurile au fost raportate în contextul unor absențe ale sportivilor, inclusiv atunci când aceștia participau la competiții sau se aflau în deplasări.

Incidentul de la locuința lui Fernandes readuce în atenție problema spargerilor care vizează fotbaliștii profesioniști și familiile acestora.

În cazul de față, faptul că familia nu era acasă și că intrușii ar fi petrecut doar câteva minute în proprietate sunt detalii importante ale relatării. Nu există însă, în informațiile furnizate, date care să confirme dacă incidentul are legătură cu celelalte spargeri sau dacă autorii sunt aceiași.

Stiri calde

16:03 - PSD se opune majorării impozitelor pe locuințe: Ar fi determinat majorări de până la 27 de ori mai mari

15:53 - Tatăl lui Meghan Markle reacționează dur: Minciuni bolnave

15:45 - De la “M-ai învins, Israele!” la “M-a învins Securitatea” sau...Serviciile

15:39 - Luca Niculescu anunță dotări suplimentare pentru România. Ce demersuri face la NATO

15:30 - Călin Georgescu, mesaj după ce instanța i-a respins cererea de arest la domiciliu. Speranța de care se leagă

15:18 - Ce alimente obișnuite pot fi toxice pentru câini. Unele pot provoca leziuni grave

HAI România!

Cine a preluat frâiele puterii în România: PSD sau Nicușor Dan?

Cine a preluat frâiele puterii în România: PSD sau Nicușor Dan?

Răul din sâmbure devine răul din fruct. Axa unui rău absolut: Băsescu - USR - Bolojan.

Răul din sâmbure devine răul din fruct. Axa unui rău absolut: Băsescu - USR - Bolojan.

Sfaturile juridice oferite de ChatGPT, sub lupa avocaților. Ce riscuri implică folosirea AI

Sfaturile juridice oferite de ChatGPT, sub lupa avocaților. Ce riscuri implică folosirea AI

Proiecte speciale