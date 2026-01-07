Brigitte Bardot, condusă pe ultimul drum de fiul cu care a fost ani la rând în conflict

Actrița de origine franceză și cunoscuta activistă pentru drepturile animalelor, Brigitte Bardot, a murit pe 28 decembrie, la vârsta de 91 de ani. Brigitte Bardot, una dintre cele mai cunoscute și iubite actrițe ale cinematografiei franceze, a fost înmormăntată miercuri, 7 ianuarie, în Cimitirul Marin din Saint-Tropez.La înmormântarea acesteia a participat și Nicolas-Jacques Charrier, singurul copil al lui Brigitte Bardot, cu care a avut o relație distantă și plină de controverse. Nicolas s-a născut în 1960, însă nu a fost un copil dorit de mama sa. De multe ori, actrița a declarat că nu era pregătită să aibă un copil.

Nașterea lui Nicolas-Jacques a fost descrisă de Brigitte Bardot drept o adevărată odisee. Actrița a născut în 1960 la locuința sa din Paris, într-un context marcat de presiunea mediatică la care a fost supusă . Ferestrele casei au fost acoperite cu diverse materiale pentru a împiedica paparazzii să obțină imagini exclusive. Potrivit relatărilor sale, nici măcar momentul în care și-a ținut copilul la piept nu i-a provocat vreo emoție maternă.

La nouă luni după naștere, Brigitte Bardot a încercat să își ia propria viața, episod care a accentuat ruptura profundă legată de experiența maternității. Acest moment a fost evocat ulterior de actriță în mărturiile sale, ca parte a unei perioade marcate de suferință personală și conflicte interioare, care aveau să influențeze relația cu singurul ei fiu.

În 1996, Brigitte Bardot a făcut câteva referințe dure la adresa singurului său fiu, Nicolas-Jacques, în cartea sa „Initiales B.B.: Mémoires”, unde a mărturisit că sarcina sa a fost „ca o tumoră care se hrănea cu mine, pe care o purtam în carnea mea umflată, așteptând momentul binecuvântat când m-aș fi eliberat în sfârșit de ea. Coșmarul a atins apogeul și a trebuit să accept obiectul nenorocirii mele pentru tot restul vieții”.

Actrița a mai scris că : „Am ajuns la apogeul coșmarului și a trebuit să accept pentru tot restul vieții obiectul nenorocirii mele (...). Am devenit mamă exact când nu ar fi trebuit. Am trăit-o ca pe o tragedie. Aceasta a făcut doi oameni nefericiți: pe fiul meu și pe mine”.

Brigitte Bardot a fost nevoită să răspundă în fața justiției după publicarea mărturiilor sale, întrucât Nicolas-Jacques și Jacques Charrier, tatăl băiatului și al doilea soț al actriței, au dat-o în judecată pentru daune de șase milioane de franci francezi (aproximativ 900.000 de euro) și încă cinci milioane (aproximativ 750.000 de euro) împotriva editurii Grasset. Un an mai târziu, instanța a hotărât ca Bardot să plătească 150.000 de franci (aproximativ 23.000 de euro) membrilor familiei și încă 100.000 de franci (aproximativ 15.200 de euro) editurii.

Decenii mai devreme, actrița făcuse alte afirmații dureroase, consemnate în mai multe biografii. În Brigitte Bardot, plein la vue, autoarea Marie-Dominique Lelièvre dezvăluie că Bardot a comentat odată: „Aș fi preferat să nasc un cățeluș”. După divorțul de Jacques Charrier în 1963, copilul a rămas în custodia sa exclusivă, însă Bardot a arătat dezinteres față de el, neglijându-i educația și urmărind cu indiferență parcursul vieții sale, potrivit mundonamerica.com.

Nicolas-Jacques Charrier a absolvit ca inginer și și-a urmat pasiunea artistică, devenind pictor. S-a stabilit în Norvegia, unde a cunoscut-o pe modelul Anne-Line Bjerkan, pe care a luat-o de soție la o vârstă foarte tânără. Cei doi au două fiice, Anna-Camille și Thea-Josephine, care, la rândul lor, i-au dăruit lui Brigitte Bardot trei strănepoate, cu vârste cuprinse între șapte și zece ani.

Până la începutul anilor ’90, relația dintre Brigitte Bardot și Nicolas-Jacques era practic inexistentă. Cu sprijinul ultimului său partener, Bernard d’Ormale, familiile au reușit să construiască o legătură mai cordială. Bardot și d’Ormale s-au căsătorit în Norvegia, într-o ceremonie intimă și discretă, respectând dorința lor de confidențialitate.

Într-un interviu acordat revistei Gala în 2020, Brigitte Bardot a mărturisit: „Da, sunt străbunica a trei mici norvegieni care nu vorbesc franceza și pe care îi văd foarte rar” și a adăugat: „Cât despre «gaminoos», strănepoții mei, nu-mi vine să cred că am strănepoți... dar ei nu vorbesc franceza”. Actrița a reflectat atunci cu umor și surprindere asupra noilor membri ai familiei sale.

Se știe că fiul său și descendenții săi obișnuiau să o viziteze o dată pe an la La Madrague, iar relațiile dintre ei deveniseră, treptat, mai cordiale. Aceste vizite anuale au oferit ocazia unor momente de apropiere între mamă și fiu, deși legătura dintre cei doi a rămas distantă, cu vizite rare.