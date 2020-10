Mădălina Drobrovolschi, fostul purtător de cuvânt a lui Klaus Iohannis, a fost concediată de la Realitatea. Anunțul a fost făcut pe rețele sociale, după ultima emisie.

„A fost ultima emisiune la Realitatea Plus. Vă mulțumesc mult pentru ca ați fost alături de mine. Am simțit în fiecare zi susținerea voastră! Postul a decis o schimbare de politică editorială. Le mulțumesc și colegilor! O mențiune de final, dar foarte importantă- în comunicatul postului s-a strecurat o eroare – NU MĂ ALĂTUR ECHIPEI DE GUVERNARE. Când voi avea anunțuri despre următorii pași vă asigur că le voi face eu, ca de obicei, aici!

Vă îmbrățișez pe toți!”, a anunțat Mădălina Dobrovolschi.

Începând de luni, 5 octombrie, emisiunea „Legile Puterii” va fi moderată de realizatoarea TV Alexandra Păcuraru.

Mădălina Drobrovolschi a demisionat din funcția de purtător de cuvânt al Administrației Prezidențiale în decembrie, anul trecut.

Mădălina Drobrovolschi a preluat emisiunea de la Denise Rifai

În luma martie, în plină pandemie, Denise Rifai, anunța că demisionează de la Realitatea.

„Ştiu ca ma asteptati maine seara sa fim impreuna la #LegilePuterii. Mai ales acum, intr-o Astfel de situatie cand Romania este intr-o criza despre care nimeni nu poate spune cum si mai ales Cand se va incheia ! Insa o sa va spun si dvs ce am hotarat inca de Joi la pranz, inainte de a intra in emisie. Am decis sa demisionez de la Realitatea si este un act Unilateral. Iar motivul este unul cat de poate de simplu: intre mine ca jurnalist si noua linie editoriala a postului s-a instalat o incompatibilitate evidenta”, notează Rifai.

Sunt multumita ca am avut parte de 9 ani de activitate jurnalistica asa cum scrie la carte, in aceasta televiziune care, in toti anii acestia, a fost o insula de independenta jurnalistica. Poate singura! Iar pe dvs, iubitii mei telespectatori, promit sa va iau cu mine, pe toti, Acolo unde o sa merg si eu ! Ps. Stiti ce nu pricep unii? Ca Presa nu se vinde. Se face! Iar eu sunt si raman Jurnalist”, a anunţat Denise Rifai pe social media.

Născută în 1984, Mădălina Dobrovolschi este absolventă de Jurnalism și a lucrat ani de zile în televiziune, cunoscută mai ales cu numele avut înainte de căsătorie, de Mădălina Pușcalău.

Din 2016 a deținut funcția de purtător de cuvânt al Administrației Prezidențiale.

Fosta jurnalistă a postat pe pagina ei de facebook următorul mesaj, confirmând plecarea de la Palatul Cotroceni.

„Este adevatat. Am demisionat. Se incheie o etapa frumoasa din viata mea profesionala, pentru care ii multumesc domnului presedinte. Ii multumesc pentru incredere, sustinere si ocazia de a invata mai mult! Este momentul sa ma pregatesc pentru noi proiecte.

Va multumesc tuturor pentru mesaje!”, a scris Mădălina Dobrovolschi.