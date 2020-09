Aşadar, fostul europarlamentar Cristian Preda a scris pe pagina social media că își dă demisia din PLUS, partidul condus de către Dacian Cioloș din cauză constrângerilor de natură profesională care îl împiedică să mai fie membru al unui partid.

Mi s-a reproșat că sunt afiliat la Plus

„Constrângeri de natură profesională mă împiedică să mai fiu membru al unui partid. Am fost ales decan al Facultatea de Științe Politice a Universității București și mi s-a reproșat că sunt afiliat la Plus”, scrie acesta în mesajul său de pe Facebook.

Cristian Preda își continuă mesajul prin a clarifica faptul că nu a folosit niciodată retorica de partid la vreun curs sau seminar. Mai mult decât atât, acesta subliniază că nu a impus nicio logică partizană administrării facultății: ”Deși nu am folosit niciodată o retorică de partid la vreun curs sau seminar și nici nu am impus o logică partizană administrării facultății, strict formal vorbind, nu pot să mă aflu în fruntea unei instituții de educație și – simultan – să fiu parte a unei organizații care-și propune să ia puterea. Cu atât mai puțin atunci când instituția respectivă e o facultate de științe politice. Am părăsit, de aceea, partidul condus de Dacian Cioloș”, anunță Cristian Preda pe contul său de socializare.

Cristian Preda despre alegerile locale care tocmai s-au încheiat

Decanul Facultății de Științe Politice din București, Cristian Preda, explică de ce oamenii sunt încurcați atunci când sunt întrebați dacă merg la vot: „Votanții nu știu dacă e mai bine să spună că merg la vot pentru a-și face datoria de cetățeni, sau ar fi mai corect să declare că nu merg, pentru a nu spori riscul de contagiune”

Cristian Preda, care dedică un întreg capitol absenteismului în ultimul său volum, recent lansat, De ce ațipesc parlamentarii, ajunge la concluzia că „dezamăgirea politică este sursa principală a absenteismului. Ca, de altfel, și a lipsei de fidelitate față de un candidat.”