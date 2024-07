Istoria secreta O istorie de 4.000 de ani. O navă proiectată în epoca bronzului navighează acum pe apele din Abu Dhabi







Scrierile de pe o tăbliță antică de lut au permis experților să reconstruiască o navă din stuf din epoca bronzului. De asemenea, au lansat-o într-o călătorie inaugurală în largul coastei orașului Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite (EUA). Ambarcațiunea este cunoscută sub numele de navă Magan. Aceasta are o lungime de 18 metri și a fost asamblată de o echipă de 20 de specialiști. Au fost folosite tehnici care datează din 2100 î.Hr. De pe vremea în care Golful Persic a devenit parte a comerțului maritim global în lumea antică.

Magan a fost cândva numele unei regiuni care acum cuprinde EAU și Oman. Ambarcațiunile Magan erau suficient de mari și de puternice pentru a permite schimbul de bunuri. Printre acestea se numărau cupru, textile și pietre semiprețioase. Schimburile aveau loc în urmă cu 4.000 de ani între societățile care trăiau în Mesopotamia și Valea Indusului. Zonele care sunt acum Irak, Pakistan și, respectiv, India.

Navă proiectată în epoca bronzului

Iar acum, arheologii, antropologii, inginerii, oamenii de știință și experții în științe umaniste digitale au demonstrat un nou aspect. Tehnicile antice de construcție a navelor pot avea ca rezultat o navă navigabilă. Potrivit echipei, aceasta este cea mai mare reconstrucție din lume a unei ambarcațiuni magane din epoca bronzului.

„Am dobândit o cunoaștere mult mai profundă a materialelor utilizate pentru a construi astfel de bărci. Scopul este de a înțelege mai bine punctele forte și punctele slabe ale acestor ambarcațiuni revoluționare”, a declarat Eric Staples. Acesta este profesor asociat în cadrul colegiului de științe umaniste și sociale de la Universitatea Zayed din Abu Dhabi, într-o declarație.

„Am dobândit, de asemenea, o apreciere mult mai profundă pentru ingeniozitatea și curajul constructorilor de nave antice. Au construit și navigat aceste nave în epoca bronzului, conectând primele civilizații ale lumii în acest proces” a adăugat acesta.

Inițiativa de proiectare, construcție și navigație a navei a început în 2021 ca o colaborare între Muzeul Național Zayed, Universitatea New York din Abu Dhabi și Universitatea Zayed. Obiectivele proiectului de cercetare au fost de a descoperi tehnici de meșteșugărit antice. Astfel, fiind determinate legăturile dintre societățile din Epoca Bronzului. De asemenea, s-a dorit înțelegerea mai bine a rolului pe care Abu Dhabi l-a jucat cândva în comerțul din Epoca Bronzului.

Asamblarea unui vas antic

Insula Umm an-Nar, situată în largul coastei Abu Dhabi, a fost cândva cel mai mare port antic din regiune. Descoperiri arheologice recente au arătat că aceasta a jucat un rol-cheie în comerțul de acum mii de ani. Comerțul se desfășura pe distanțe mari, acest lucru fiind indicat de descoperiri. Printre acestea s-au regăsit topoare de piatră, cârlige de pescuit din cupru, pietre de măcinat și discuri de piatră găurite pentru cântărirea plaselor de pescuit, împreună cu vase de ceramică importate din Mesopotamia și Asia de Sud

Cercetătorii au fost, de asemenea, intrigați de o tăbliță expusă la British Museum. Aceasta provine din orașul antic sumerian Girsu din Irakul de astăzi. Tableta este, în esență, o factură sau un ordin de doc, scris în limba sumeriană. Prin acesta, se solicitau cantități mari de provizii necesare pentru construirea „bărcilor lui Magan”.

Lista includea fibre de palmier, păr de capră, stuf, patru tipuri de lemn, piele, rogojini din frunze de palmier și coaste de palmier, ulei de in, ulei de susan, grăsime animală și un mineral numit bitum. Echipa din spatele reconstrucției a folosit ca referință ilustrații antice de bărci. Astfel, a asamblat o barcă cu capacitatea de a transporta 36 de tone. Ca și cum ar decodifica o rețetă veche, echipa a pus cap la cap toate informațiile din listă și materialele de referință.

Teste de rezistență și navigare

Șantieriștii navali cunoscători ai replicilor istorice au ajutat la construirea navei folosind unelte manuale, fără a se baza pe progresele sau tehnicile moderne. Ei au construit coca exterioară a navei folosind 15 tone de stuf de proveniență locală. Acesta a fost înmuiat și curățat de frunze înainte de a fi zdrobit și legat în mănunchiuri lungi cu frânghie din fibră de palmier.

Constructorii de nave au legat apoi zeci de mănunchiuri de lemn, acoperindu-le cu bitum pentru a ajuta la impermeabilitate. Mostre de bitum au fost găsite și pe Umm an-Nar. Cercetătorii au creat peste 100 de rețete de bitum pentru a obține tehnica de impermeabilizare perfectă. De asemenea, echipa a testat rezistența frânghiilor și a mănunchiurilor de stuf pentru a determina cât de mari ar trebui să fie acestea. A efectuat experimente de imersiune în apă pentru a vedea cât de grea ar deveni coca odată ce ar absorbi apa.

Echipa a fost extrem de încântată de cât de bine s-a descurcat nava atunci când a ieșit în sfârșit pe mare, pe 2 martie. „Pentru prima dată în 4.000 de ani, o navă comercială din stuf, lemn și bitum a navigat pe apele Golfului”, a declarat Robert B. Jackson, fotograf.

O traversare istorică

Pânza navei este confecționată din păr de capră și cântărește 127 de kilograme, ceea ce a necesitat mai mult de 20 de persoane pentru a ridica pânza și parâmele. Scopul este de a compensa faptul că scripeții nu existau în Epoca Bronzului.

„A fost o călătorie lungă și interesantă, de la descoperirea fragmentelor antice de bărci Magan pe insula Umm an-Nar până la momentul iconic în care pânza din păr de capră a bărcii a fost ridicată și a pornit de pe coasta orașului Abu Dhabi, parcurgând același traseu pe care aceste nave monumentale l-ar fi parcurs în urmă cu 4.000 de ani către marea liberă și coasta Indiei”, a declarat Dr. Peter Magee, directorul Muzeului Național Zayed.

Probele pe mare sunt concepute pentru a testa rezistența și limitele navelor. După ce a trecut de cinci zile de încercări, nava a navigat spre Insula Saadiyat de pe coasta Abu Dhabi și în largul mării pe 2 și 3 martie. Nava a parcurs 50 de mile marine (92,6 kilometri) și a atins viteze de până la 6,4 mile pe oră.

Marinarul emiratez campion Marwan Abdullah Al-Marzouqi a fost unul dintre căpitanii navei în timpul testelor pe mare. Familia sa este legată de moștenirea maritimă a EAU de generații întregi.

„Când am remorcat prima dată barca de la debarcader, am fost foarte atenți. Eram foarte conștient că este construită doar din stuf, frânghii și lemn - nu există cuie, șuruburi, niciun fel de metal - și mi-a fost teamă să nu o deteriorez. Dar, pe măsură ce am pornit la drum, mi-am dat seama repede că era o barcă puternică. Am fost surprins de modul în care această barcă mare, împovărată cu un balast greu, se mișca atât de ușor pe mare” a declarat Marzouqi , conform Yahoo News .