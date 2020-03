Raluca Turcan a intrat vineri în izolare, după ce a luat contact cu senatorul Vergil Chițac, a căruit test de coronavirus a ieșit pozitiv.

„Deci este incredibil ce se intampla AZI in Romania !!!!!!!!!

Este INCREDIBIL SI INADMISIBIL !!!!!!!!!!!!!!!!!

Daca aceia dintre cei mai cititi oameni care au lucrat si lucreaza in structura de stat – au impanzit virusul peste tot, ce sperante sa avem ca vor reusi sa izoleze si sa trecem cu bine prin aceasta perioada?????

Nu mai zic de tot circul asta politic!!!! Cu guvernul care e in izolare, cu parlamentul care e in dezinfectie…

Mi se pare un cosmar fara margini !”, scria Denise Rifai, vineri, pe Facebook.

