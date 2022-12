„Bomba depresionară” a lovit SUA şi Canada. Temperaturi polare înainte de Crăciun

Fenomen meteorologic denumit „bombă depresionară” este cauzat de un ciclon care se intensifică foarte rapid, dar al cărui caracter excepţional este conferit de un front atmosferic arctic glacial, informează AFP.

„Un ger de o asemenea amploare ar putea provoca în doar câteva minute degerături pe pielea expusă, precum şi hipotermie şi deces dacă expunerea se prelungeşte”, a alertat National Weather Service.

Potrivit Rdor: „O astfel de furtună se produce o dată într-o generaţie, afirmă Serviciul meteo american cu sediul la Buffalo. La rândul său, Cyrille Duchesne, meteorolog la serviciul canadian Chaine Météo, notează că avem de a face cu un val de frig istoric. Au fost doborâte mai multe recorduri de frig: – 53 de grade Celsius în vestul Canadei, – 38 în Minnesota, dar şi mai la sud, regiuni unde în mod obişnuit temperaturile sunt mai blânde în această perioadă a anului: – 13 grade la Dallas şi – 8 grade la Houston.”

