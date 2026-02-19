Cum a încercat Bolojan să îi liniștească pe primari după anunțul privind reforma administrativă

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, în contextul reformei administrative, că peste 700 de primării nu vor avea nevoie de reorganizări de personal, iar celelalte unități administrativ-teritoriale pot face pași importanți pentru dezvoltare. „Avem multe primării care sunt factor de dezvoltare transpolitic, din toate zonele, din toate regiunile”, a afirmat acesta, la un post TV.

Premierul a afirmat că proiectul de reformă administrativă include, printre principalele măsuri, realizarea unui audit de personal la nivelul administrațiilor locale.

„În proiectul de reforma de administraţie, pe lângă auditul de personal care trebuie făcut, sunt foarte multe prevederi care ţin de decentralizarea unor decizii către autorităţile locale”, a declarat acesta, la Digi24.

Totodată, șeful Executivului a arătat că proiectul include măsuri de consolidare a competențelor administrațiilor locale, „de creştere a capacităţii acestora de a-şi exercita competenţele administrative în domeniul urbanismului, în domeniul colectării impozitelor, în domeniul politicilor publice locale, în aşa fel încât să nu fie doar o reducere a bazei de cheltuieli care, nu trebuie să ne ascundem, este corect să se facă acolo unde cheltuielile de personal sunt nejustificate, pentru că se fac din banii cetăţenilor sau din banii împrumutaţi pentru care plătim dobândi foarte mari”.

Şeful Executivului a declarat că autorităţile locale trebuie să devină un factor de dezvoltare pentru comunităţile pe care le reprezintă. El a subliniat că primăriile trebuie să existe pentru a realiza proiecte destinate oamenilor, pentru a asigura condiţii şi servicii mai bune, nu doar pentru a administra plata impozitelor de către cetăţeni.

„Avem multe primării care sunt factor de dezvoltare transpolitic, din toate zonele, din toate regiunile şi avem peste 700 de primării în această situaţie care nu vor avea nevoie de reorganizări de personal, dar şi celelalte cred că pot face paşi importanţi pentru aceşti factori de dezvoltare”, a explicat acesta.