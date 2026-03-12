Bolojan cere măsuri urgente după abuzuri la subvențiile pentru angajări

Premierul Ilie Bolojan a cerut Ministerului Muncii să intervină rapid după ce Guvernul a identificat nereguli în modul în care sunt acordate anumite subvenții pentru angajarea șomerilor. Șeful Executivului susține că unele companii au ajuns să profite de lacunele din legislație și să încaseze bani de la stat fără ca persoanele angajate să fie integrate real pe piața muncii.

În prezent, statul acordă angajatorilor o subvenție lunară de 2.250 de lei timp de un an dacă încadrează în muncă persoane considerate vulnerabile, cum ar fi șomerii de lungă durată, persoanele cu vârsta de peste 45 de ani sau părinții care își cresc singuri copiii. În schimb, firmele trebuie să păstreze angajatul respectiv cel puțin 18 luni.

Premierul a declarat însă că analiza modului în care funcționează programul a scos la iveală probleme serioase.

„O economie construită pe baze sănătoase înseamnă, înainte de toate, reguli corecte și bani publici cheltuiți cu responsabilitate”, a declarat Ilie Bolojan. El a explicat că unele rezultate ale programului sunt „foarte slabe”, iar în anumite cazuri au fost identificate abuzuri.

Datele analizate de Guvern arată că în 2025 au fost subvenționate peste 13.200 de angajări. Totuși, distribuția locurilor de muncă ridică semne de întrebare.

Mai mult de jumătate dintre beneficiari – 6.816 persoane – au fost angajați în firme de pază, în timp ce domenii precum construcțiile sau industria au atras mult mai puține astfel de angajări. În plus, multe dintre aceste firme sunt concentrate în doar câteva zone din țară, în special în București și împrejurimi, dar și în județele Gorj și Galați.

Potrivit premierului, unele companii ar fi exploatat prevederile neclare din legislație pentru a accesa repetat subvenția. „Aceleași persoane sunt subvenționate de mai multe ori”, a afirmat Bolojan. În anumite situații, angajații ar fi lucrat o perioadă scurtă, după care contractele ar fi încetat prin demisie. Ulterior, aceleași persoane ar fi fost încadrate la o altă firmă care solicita din nou sprijinul financiar de la stat.

În acest fel s-ar fi creat un mecanism în care aceiași oameni sunt angajați succesiv de mai multe companii, fiecare beneficiind de subvenție din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Premierul a declarat că această practică nu contribuie la stabilitatea locurilor de muncă și nici la integrarea reală a persoanelor vulnerabile.

„Nu mai putem continua să direcționăm bani publici către mecanisme de tip «suveică» doar pentru a se lua banii de la stat”, a avertizat șeful Guvernului. Din acest motiv, el a cerut Ministerului Muncii să identifice rapid soluții pentru corectarea programului și pentru eliminarea portițelor care permit astfel de practici.

Executivul consideră că, deși impactul financiar al schemei este de ordinul zecilor de milioane de lei, problema este una de principiu. Guvernul vrea să se asigure că fondurile publice ajung la companiile care creează locuri de muncă reale și că programele statului își ating scopul pentru care au fost create.