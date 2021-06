Situație disperată în România pentru mii de bolnavi de cancer, a căror viață depinde de tratament. Medicamentele vitale pentru această categorie de persoane au dispărut de luni de zile din farmacii.

Vesanoiul este unul dintre aceste medicamente și 1.800 de pacienți au nevoie disperată de el. Bolnavii s-au plâns pentru că au făcut numeroase sesizări, dar nu au primit niciun răspuns de la autorități. Această criză crește de la zi la zi, iar reprezentanții asociațiilor de pacienți iau în calcul să dea în judecată Ministerul Sănătății, după cum anunță Antena 3.

Mari probleme pentru bolnavii de cancer din România, care nu găsesc medicamentele vitale

„Când am mers ultima dată, pe 4 mai n-am mai putut face rost de acest medicament. Până acum îl mai prindeam compensat, mai plăteam, îl mai găseam, dar acum nu mai reușesc să îl mai cumpăr. L-am procurat cu ajutorul lui Dumnezeu și al oamenilor. Am luat de afară, 80 de euro cutia cu 100 de pastile și am nevoie de două cutii. Pentru mine înseamnă totul, pentru că este singurul medicament”, a explicat o pacientă, care se confruntă cu această mare problemă, pentru sursa citată.

Ar putea da în judecată Ministerul Sănătății

Alin Bujan, de la Asociația Pacienților Cronici, a vorbit despre această criză a medicamentelor și a afirmat că nu știe ce răspuns să le dea celor care au nevoie de tratament. În aceste condiții este posibilă deschiderea unei acțiuni în instanță împotriva Ministerului Sănătății.

„Cei de la Ministerul Sănătății nu ne răspund solicitărilor, nu reușim să purtăm un dialog constructiv iar compania care se ocupă cu furnizarea produsului, din păcate, transparența nu e punctul forte. Nu reușim să ne legăm de un răspuns clar, corect și real și nu știm ce să le spunem pacienților. (…) Este o chestie de zile, de ore, cancerul înseamnă urgență (…) Ne gândim serios să acționăm în instanță Ministerul Sănătății, pentru punerea în pericol a vieții omenești”.