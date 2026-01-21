Boicotarea Campionatului Mondial de fotbal, o idee care prinde contur. Germania dă un răspuns ferm

Cupa Mondială găzduită în această vară de SUA, Mexic și Canada, ar putea să fie grav afectată de tensiunile dintre americani și statele europene. La nivel înalt, în Germania se vorbește despre pozibilitatea ca naționala să nu se prezinte la turneul final. Fapt ce ar fi foarte grav și fără precedent. Competiția este programată în perioada 11 iunie - 19 iulie.

„Această evaluare revine, aşadar, federaţiilor implicate, în acest caz DFB şi FIFA. Guvernul federal va accepta această evaluare”, a afirmat secretarul de stat pentru sport, Christiane Schenderlein, într-un comentariu trimis prin e-mail către agenția AFP.

De asemenea, oficialul a spus că orice autoritate politică va respecta deciziile luate de entitățile sportive.

Guvernul federal respectă autonomia sportului. Deciziile privind participarea la evenimente sportive majore sau boicotarea acestora ţin exclusiv de competenţa federaţiilor sportive, şi nu de cea a clasei politice”.

Tensiunile sunt uriașe, după ce Donald Trump, președintele SUA, a anunțat că vrea să preia Groenalnda și a amenințat că impune taxe vamale țărilor europene care se opun.

În cazul în care liderul de la Casa Albă îşi pune în aplicare „ameninţările privind Groenlanda şi declanşează un război comercial cu UE, mi-e greu să-mi imaginez că ţările europene vor participa la Cupa Mondială”, a declarat deputatul conservator Roderich Kiesewetter pentru ziarul Augsburger Allgemeine.

Un alt deputat al CDU, Jürgen Hardt, purtătorul de cuvânt al grupului său pentru politica externă, a vorbit pentru ziarul Bild despre „anularea turneului” ca „ultima soluţie pentru a-l aduce pe preşedintele Trump la raţiune”.

Altfel, diverși oficiali și organizații sportive și-au exprimat îngrijorarea față de posibile tensiuni geopolitice care ar putea afecta Mondialul. O serie de deputați britanici au cerut un posibil boicot al Cupei Mondiale din această vară, ca reacție la noile tarife vamale anunțate de președintele Donald Trump împotriva Marii Britanii.