Miliardarul Elon Musk, care în trecut a afectat prețurile cu comentarii pe Twitter, a postat o altă opinie cu privire la criptomonede sâmbătă. „Ce înseamnă viitorul?”, lăsând să se interpreteze ceea ce dorește să transmită.

Contractele din aprilie s-au ridicat la 52.585 dolari, în timp ce contractele pentru mai până în septembrie au fost în mare parte de 52.000 dolari, potrivit datelor compilate de Bloomberg.

„Bitcoin a creat un decalaj mare săptămâna trecută, care ar putea rămâne mult mai mult decât ar dori să vadă taurii”, a declarat Rick Bensignor, președintele Bensignor Investment Strategies, într-o notă luni.

Unele acțiuni legate de criptomonede au crescut odată cu Bitcoin

De exemplu Monex Group Inc. a câștigat 7,1%, în timp ce Remixpoint Inc. a crescut cu 7%, iar Ceres Inc. a adăugat 6,1%.

Bitcoin s-a descurcat bine pe termen mediu, păstrând un câștig de aproximativ 80% până în prezent, deoarece investitorii de renume îl susțin și instituțiile de la Goldman Sachs Group Inc. până la Bank of New York Mellon își avansează ofertele în jurul criptomonedelor.

John Normand de la JPMorgan a reiterat vineri într-o notă că ascensiunea Bitcoin a fost mai abruptă decât orice altă inovație financiară sau balon din ultimii 50 de ani, scrie bloomberg.