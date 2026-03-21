Biserică ortodoxă din România, mutată pe bucăți în Japonia. Cât a costat transportul lăcașului în care se vor ruga românii din Țara Soarelui Răsare

Credincioșii români din Japonia se vor putea ruga într-o biserică în stil maramureșean, care va fi așezată în primul cimitir ortodox din arhipelagul nipon. Biserica a fost construită mai întâi în România, apoi dezmembrată și transportată în Japonia, unde va fi reasamblată pe terenul din Minami Alps, prefectura Yamanashi, potrivit unui anunțul făcut pe pagina de Facebook a Bisericii Ortodoxe Române din Japonia.

Piatra de temelie a fost sfințită pe 14 martie, în prezența Părintelui Paroh Daniel Corîu, cu binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, și a Înaltpreasfințitului Părinte Serafim, Mitropolitul Bisericii Ortodoxe Autonome din Japonia. Conform sursei, la ceremonie a participat și un preot budist.

Fundația bisericii va fi construită începând cu 1 aprilie de o firmă japoneză, anunță reprezentanții Bisericii.

Montarea bisericii de lemn va avea loc între 29 aprilie și 19 mai, cu ajutorul călugărilor români care au participat la construirea ei în România. În aceeași perioadă va fi pus și acoperișul de tablă, realizat de o altă firmă japoneză.

„Rugăciunile ne-au dat nădejde, ne-au dat curaj ca ceea ce ne stă înainte să nu ne tulbure sau să ne sperie. Până la acest moment festiv și până să vedem biserica de lemn din România sosită pe terenul din Yamanashi, am trecut prin multe încercări. Am realizat că nu este ușor să construiești o biserică, mai ales în Japonia. Peste toate, puterea și purtarea de grijă a lui Dumnezeu s-au arătat biruitoare”, a scris preotul paroh pe Facebook.

Preotul român din Tokyo a explicat că proiectul bisericii din Minami Alps a durat aproape doi ani și are în spate efortul întregii comunități.

Costurile legate transport s-au ridicat la 12.000 de euro. Pentru finalizarea lucrărilor la fundație, acoperiș, mâna de lucru și utilaje, slujitorul Bisericii a făcut apel la sprijinul credincioșilor.

Preotul român din Tokyo a anunțat că toți cei care sprijină construirea bisericii dedicate „Învierii lui Lazăr” și „Sfântului Dimitrie cel Nou” vor fi pomeniți ca ctitori la Sfintele Liturghii. Conform informațiilor disponibile pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe, comunitatea românească din Japonia numără în prezent aproximativ 2.500 de persoane. Românii sunt răspândiți pe întreg arhipelagul nipon, cele mai numeroase comunități fiind în zona Kanto, care include și Tokyo, urmată de zona Kansai, cu centrul în Osaka, și de prefecturile Kanagawa, Aichi și Nagasaki. Prezența românească se extinde de la Sapporo, în nord, până în insulele Okinawa, în sud.

Ambasada României în Japonia organizează activități culturale și întâlniri pentru membrii comunității și colaborează cu ICR Tokyo pentru promovarea culturii românești în această țară.