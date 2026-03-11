Ambasadorul Japoniei, impresionat după ce a explorat județul Buzău. Nu a ratat ocazia să deguste celebrii cârnaţi de Pleşcoi: Memorabil

Ambasadorul Japoniei la București, Takashi Kate, a vizitat județul Buzău și a împărtășit pe Facebook, impresii despre Vulcanii Noroioși, termele romane de la Pietroasele și cârnații de Pleşcoi.

Ambasadorul Japoniei la București, Takashi Kate, a publicat recent pe Facebook un scurt videoclip în care prezintă experiențele sale din județul Buzău, pe care l-a vizitat în urmă cu aproximativ o săptămână. În imaginile distribuite online, diplomatul apare explorând mai multe obiective turistice și culturale ale zonei.

În cadrul vizitei, ambasadorul a ajuns la Vulcanii Noroioși de la Pâclele Mari, unul dintre cele mai cunoscute atracții naturale ale județului. „Mă aflu la Pâclele Mari în Buzău, zona cunoscută pentru Vulcanii Noroioși. Pentru că noroiul este aşa de lipicios, pantoful meu a fost înghițit de noroi”, a declarat Takashi Kate în videoclip. Filmarea surprinde peisajul caracteristic, dar și momentele amuzante în care ambasadorul își curăță încălțămintea după ce a pășit pe terenul noroios.

Pe parcursul vizitei, diplomatul a mers și la ruinele termelor romane de la Pietroasele, unde a putut observa vestigiile istorice ale regiunii.

Experiența culturală a fost completată de un tur gastronomic, în care ambasadorul a degustat cârnații de Pleşcoi la un restaurant local și covrigii de Buzău la cabinetul președintelui Consiliului Județean.

Videoclipul publicat pe Facebook surprinde atât frumusețea naturală și istorică a județului Buzău, cât și ospitalitatea locală. În mesajul care însoțește materialul, ambasadorul subliniază că vizita a fost „una memorabilă”, apreciind peisajele unice și experiențele oferite de comunitatea locală.

Imaginile au atras atenția utilizatorilor rețelei sociale prin combinația de peisaje spectaculoase și momente relaxate sau amuzante din timpul excursiei. Vizita ambasadorului japonez scoate în evidență județul Buzău ca destinație turistică, punând în valoare atracțiile naturale, istorice și gastronomice ale zonei.