Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, petrecere de 7 stele. Au dansat până dimineață pe ritmuri orientale

Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu formează unul dintre cele mai controversate cupluri din showbiz-ul românesc. Fostul soț al Claudiei Pătrășcanu o răsfață pe blondină cu fiecare ocazie și o ține doar în petreceri. Cei doi nu au putut să își înceapă weekend-ul fără un eveniment pe cinste.

Diva și partenerul său au mers la o petrecere alături de faimosul Nuțu Cămătaru, iar artistul principal a fost Florin Salam. Dedicațiile au curs până dimineață, iar Gabi s-a asigurat ca Bianca să fie impresionată. Cei doi au fost invitați la ziua de naștere a lui Dorel, cel poreclit Cartofaru. La masa lor au stat nume grele din România.

La ziua lui Dorel din clanul Cartofaru, vedeta serii a fost Florin Salam. Pe TikTok a fost distribuit un videoclip în care manelistul primea sume uriașe de bani, pentru a da dedicații invitaților, în special Biancai Drăgușanu. Gabi Bădălău a cerut ca iubita lui să fie în centrul atenției, iar manelistul i-a făcut pe plac, potrivit cancan.

Bianca Drăgușanu, enervată la culme de cadourile primite

Bianca Drăgușanu a împlinit frumoasa vârstă de 40 de ani! Vedeta a organizat o petrecere de neuitat de ziua ei, iar consumația a fost suportată de Gabi Bădălău. Tot evenimentul a fost un real succes, dar blondina a fost enervată la culme de cadourile primite.

„Am început să deschid din cadouri, care au fost foarte multe și care m-au făcut fericită. (…) Am primit flori, bijuterii, parfumuri, iar de la niște persoane care s-au aciuat adiacent la petrecerea de ziua mea, am primit iarăși niște cadouri impresionante despre care vreau să vă povestesc. Am avut în jur de 50 de invitați, dar cred că au fost vreo 60. Cei în plus nu e vorba că m-au deranjat, că mi-a făcut plăcere să mă bucur de prezența unor oameni pe care nu-i cunoșteam în mod direct și care au venit în mod indirect la ziua mea, nefiind invitați personal. Voiam să vă povestesc despre cadourile pe care le-am primit de la aceste persoane.

Trei, patru cadouri pe care nu am să le uit vreodată în viața mea și de care voiam, neapărat, să vorbesc cu voi. Acum, regula bunelor maniere și… trebuie să avem fiecare cei 7 ani de acasă, chiar dacă nu ești instruit de mama ta, trebuie să ai un bun simț… nu mă cunoști, nu ști ce să aduci, e suficient să vii cu o felicitare sau să spui ‘la mulți ani’. Consider că din partea unor persoane simpla prezență poate fi un cadou. Deschid cadourile, băi, în pungă găsesc săpun, odorizant de baie și niște trandafiri de plastic. Am un mesaj pentru personajele pe care le-am identificat, dar nu știu dacă merită să le dezvălui identitatea.

Aș vrea să vi le înapoiez, să vă băgați săpunul în c… și vă dau și hârtie igienică, să vă ștergeți la gură cu ea. Pentru că, data viitoare, dacă mai fac vreo petrecere nu o să mai vină nicio persoană neinvitată sau autoinvitată. Să vă fie rușine. Nu mi-ați stricat ziua, mi se pare amuzant, iar dacă o să am o reacție din partea voastră, o scuză, ceva, nu o să vă fac publice numele. Că mai sunteți și persoane semi-cunoscute. Și, ca la orice nuntă, cumetrie sau botez, există și invitați cărora nu le-au plăcut sarmalele, vinul sau mireasa nu a fost îmbrăcată pe placul și pe gustul lor. De data asta, mireasa și invitații au fost perfect mulțumiți. Mai puțin mulțumită a fost mireasa de față, care a rămas stupefiată de ce cadou poate să îți facă o c…. dinasta care vine cu o pungă.“ , a spus Bianca pe Instagram.