Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu au luat o decizie surprinzătoare. Vedeta a rupt tăcerea despre despărțirea celor doi

Relația tumultuoasă pe care o au Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu pare să se fi stabilizat în ultima vreme, pentru că cei doi s-au împăcat. Fiecare parte a cuplului confirmase despărțirea, dar în cele din urmă, Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu au revenit la sentimente mai bune.

Cei doi au discutat și au ajuns la concluzia că relația trebuie să continue. Ei au ieșit la un restaurant din Capitală și au plecat împreună din locația respectivă, conform celor de la spynews.ro.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-au împăcat

Vestea împăcării a fost dată și de un reporter de la Antena Stars. „Am reușit să vorbesc cu Gabi Bădălău și Bianca Drăgușanu, ei se află într-un restaurant de pe Șoseaua Nordului. Și au confirmat faptul că s-au împăcat, iar Gabi Bădălău a spus că o iubește pe Bianca Drăgușanu”, a afirmat reporterul.

„Am avut o relație de aproape un an de zile cu Gabi, am avut multe discuții, dar a trecut, nu mă mai interesează ce a fost, mă interesează ce este. Eu nu trăiesc din trecut, pe mine mă definesc foarte mult acțiunile, nu vorbele. Sunt și o persoană mai vulcanică și de multe ori îmi exprim foarte ușor stările și sentimentele fără să țin cont că sunt într-un loc public”, spunea, recent, Bianca Drăgușanu.

„Nu mă poate contrazice nimeni. Am auzit și am văzut cu ochii mei. Nu sunt eu persoana care minte”

„Eu mereu am spus adevărul și atunci când îl spun, îl spun pentru că am dovezi, văd sau aud. Nu mă poate contrazice nimeni. Am auzit și am văzut cu ochii mei. Nu sunt eu persoana care minte. Cele două nume au fost reale”, mai afirma vedeta, despre relația agitată cu Gabi Bădălău, Deocamdată, din câte se pare, cei doi au decis să-și mai dea o șansă unul celuilalt.