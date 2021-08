VIDEO/ Mihaela Rădulescu vorbește franc despre relația cu Felix Baumgartner. „Nu suntem familia tradițională nici românească, nici austriacă”

Noul „detectiv” de la „Masked Singer România” a pus capăt tuturor speculațiilor mărturisindu-ne că nu s-a despărțit nicio clipă de Felix și că nici ea, nici el, nu își doresc să se căsătorească, motivând că fericirea nu stă într-un act și că sunt la vârsta la care nu mai au de demonstrat nimic nimănui.

. „S-a scris de vreo 400 de ori că m-am despărțit. În ăștia 8 ani de când sunt cu Felix, cred că ne-ați despărțit de mai multe ori decât am plecat noi în vacanțe. Eu n-am mai îndrăznit să mai spun și n-am mai vrut să mai spun nimic. Am mai urmărit și eu așa, zâmbind, i-am mai tradus și lui Felix câteodată, cam de câte ori ne-au despărțit, ba chiar scriau și motive, toată viața noastră avea cu totul o altă formulare. M-am prins. La noi cum nu am postat o lună, două, ceva cu Felix sau el cu mine, despărțirea e acolo. Am început să ne și distrăm”, a povestit Mihaela Rădulescu pentru EVZ.

„Locuim în vreo trei case”

Mihaela Rădulescu a ținut să precizeze că dacă nu postează zilnic pe rețelele de socializare imagini cu iubitul ei asta nu înseamnă că cei doi nu mai formează un cuplu. Se întâmpla ca o perioadă de timp să nu fie împreună, asta pentru că fiecare dintre ei este implicat în tot soiul de proiecte. Vedeta tv ne-a mai dezvăluit faptul că ei își consumă relația mai mult pe drumuri și că, nici după 8 ani, nu au un singur loc pe care să-l numească acasă. „Noi suntem bine. Cred că avem noroc cumva și că suntem de aceeași vârstă, gândim un pic altfel, suntem mai maturi, nu e niciunul dintre noi la vârsta la care mai are ceva de demonstrat cuiva. Noi suntem bine, nu vrem să schimbăm nimic. Locuim în vreo trei case. Nu avem un „acasă”, dacă poți să-ți imaginezi. Locuim ba la mine, ba la el, ba la a treia casă, aia din Austria, deci suntem împărțiți. Dacă vrei, trăim și mai mult în hoteluri, în valize. Eu când mă scol dimineața nu mă gândesc „oare ce gătesc azi”, ci mă gândesc „oare unde mă duc la baie” sau „unde e liftul”, că atât de mult stăm noi prin hoteluri. E un altfel de viață, nu suntem familia tradițională nici românească, nici austriacă. Suntem o struțocămilă care este foarte bine așa și care are o doză de fericire poate uneori mai mare decât a celor care sunt împreună zi de zi”, ne-a mai declarat Mihaela Rădulescu.

„De ce ne vrea lumea ca la carte: căsătoriți și în aceeași casă?”

Cât despre căsătorie. Ajunsă la 52 de ani și mama a unui băiat care în curând va deveni major, Mihaela Rădulescu spune că nu mai crede într-un act și că a ajuns la concluzia că fericirea într-un cuplu poate fi dobândită și altfel. „Noi suntem împreună enorm de mult în funcție de programul fiecăruia, suntem niște oameni foarte ocupați, eu ba cu munca, ba activitățile lui fii-miu, el cu munca lui. E plecat nonstop pe Planetă. El nu are un birou, unde muncește, el muncește pe Planetă. Unde apuc mă duc cu el, unde nu apuc stăm pe videocall. Așa arată viața la noi. El nu vine după mine pe la filmări că nu vreau eu să-l iau. Câteodată are timp și tot îmi zice că ar veni, dar îi zic că nu am timp de el. Eu când vin în România muncesc. N-am timp să-l plimb să-i arăt momentele istorice din București. I-am zis că de ce vrea să schimbăm ceva ce merge foarte bine. Așa e si cu actele. De ce ne vrea lumea ca la carte: căsătoriți și în aceeași casă? Noi suntem altfel. Suntem cum suntem noi și suntem bine așa și nu văd niciun sens în schimbări”, a mai declarat pentru EVZ noul „detectiv” de la „Masked Singer România”.

Video: Răzvan Vălcăneanțu