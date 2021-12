Imaginile pe care Bianca Drgușanu le-ar vrea dispărute. Nu se aștepta nimeni să apară iar

Bianca Drăgușanu este cunoscută pentru transformările fizice radicale pe care le-a suferit după efectuarea multor operații estetice. Au devenit celebre imaginile cu Bianca, în perioada în care era necunoscută publicului din România. Prima apariție la TV s-a petrecut în anul 1999, în cadrul emisiunii „Din Dragoste”. Celebrul show prezentat de Mircea Radu și difuzat de Antena 1.

Filmulețul care o arată pe Bianca Drăgușanu în perioada în care nu își adusese îmbunătățiri cu ajutorul operațiilor estetice

Dar, există imagini și mai recente cu Bianca Drăgușanu fără operații estetice. Un filmuleț din cadrul unei emisiuni în care blonda aprare, printre alții, alături și de regretatul Petrică Mîțu Stoian, a făcut furori pe internet. „Pe vremea când Bianca Drăgușanu încă mai era naturală”, a scris „internautul” care a editat filmulețul respectiv.

Anunțase că ar vrea să-și modifice și caninii

În luna septembrie a acestui an, Bianca anunța că vrea să-și modifice caninii. La stomatologul pe care îl frecventează de foarte mulți ani.

„De 18 ani fac naveta la Timișoara să merg la același dentist pentru controale stomatologice, apoi mă întorc în aceeași zi. Prima oară am fost când am avut ceva probleme de sănătate cu dantura, gen reparații. Dacă mă duc la alt medic, ar însemna să o iau de la zero, cu radiografii cu tot. În plus, în București nu ai unde să parchezi, dacă vei să te duci la stomatolog.

M-am dus pentru o verificare și alt model. Tot timpul, mai întâi îmi face pe calculator de fiecare dată când apare ceva nou. Acum mi s-a pus pata să-mi fac caninii mai pronunțați. Am fost prima care am lansat moda fațetelor în România, eram doar eu cu Țiriac și Năstase care aveam. Acum vreau să inventez moda vampire, să văd dacă e de acord și stomatologul meu”, spunea Bianca Drăgușanu.