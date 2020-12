I-a rămas în suflet un fost iubit la brațul căruia a devenit celebră. Bianca Drăgușanu a dat de înțeles că nu poate să-l uite, chiar dacă timpul a trecut. Este vorba despre creatorul de modă Cătălin Botezatu, cel care cu ocazia împlinirii a 54 de ani a primit un mesaj de la fosta parteneră.

„Happy birthday King of fucking everything 👑❤️ Love u forever!” – „La mulți ani, regele tuturor! Te iubesc pentru totdeauna!”, a scris Bianca într-o postare pe Instagram. Pentru acest moment, fosta asistentă TV a ales o poză în care apare alături de Cătălin Botezatu.

În ceea ce privește relația pe care a avut-o cu Bianca Drăgușanu, creatorul de modă spunea: „Bianca este una dintre cele mai bune femei pe care le-am cunoscut. Are un suflet extraordinar și este foarte sensibilă. Suferă când se ceartă cu cineva. Mi-a plâns în brațe de multe ori după diferite divergente avute cu oameni pe care ea i-a ajutat. Ea se macină mult când este atacată gratuit, chiar dacă nu o arată. Am mai remarcat de la început la ea și că este o față inteligență și ambițioasă”, afirma Botezatu pentru Click.

După ce s-a despărțit de Bianca, Botezatu nu a mai apărut în public împreună cu o femeie

„Mă regăsesc bine în singurătatea mea și efectiv nu am timp să mă gândesc la o relație. Știu că întotdeauna o relație înseamnă timp acordat persoanei iubite, să îi faci toate poftele. Ori, eu traversez altă perioadă, trebuie să am, în primul rând, grijă de mine și, nu în ultimul rând, chiar dacă am o maturitate profesională, să cultiv ceea ce am făcut până acum din punct de vedere profesional.

Ar trebui să găsesc o femeie care să mă înțeleagă, să aibă și acest simț al aventurii, ca și mine, să îmi înțeleagă muncă”, afirma creatorul de modă.