Este și cazul faimoase asistente TV Ana Maria Mocanu, care s-a despărțit dintr-o dată de iubitul ei Rareș.

Totul a început acum mai multe luni, în cadrul unui eveniment ce se desfășura în străinătate. Acolo bruneta și-a cunoscut dragostea adevărată, pe Rareș, cu care a trăit o frumoasă poveste de iubire, departe de ochii curioși ai lumii, cei doi consumându-și clipele în liniște.

„Ne-am cunoscut la un eveniment în străinătate, dintr-o întâmplare frumoasă. Îmi place că e un tip atent, un tip sensibil, suntem apropiați de vârstă.

Ne și înțelegem bine pentru că pregătim un proiect împreună și asta ne leagă un pic mai mult. Am călătorit împreună în vreo 3-4 locuri înainte de pandemie și a fost bine.

Prea multe lucruri despre el nu vreau sa spun pentru ca nu face parte din lumea asta si el nu isi doreste sa fie foarte expus. Acum prefer sa fiu un pic mai rezervata pentru ca am avut ceva experiente neplacute in trecut”, a declarat Ana Mocanu la momentul respectiv.

Așa cum menționam mai sus, multe povești de iubire se termină abrupt. Deși nimeni nu știe adevăratul motiv al separării celor doi, Ana Mocanu s-a simțit obligată să ofere fanilor o explicație. Bruneta susține că la mijloc sunt multe lucruri ce nu pot fi spuse, dar că în urma unor discuții mai serioase, amândoi au luat decizia de a se despărți, considerând că acesta este cel mai bun lucru pe care îl pot face.

„Am avut niște discuții și am ajuns la concluzia amândoi ca cel mai bine este să luam o pauză. Eu am pus punct relației. Am fost asumată, am fost fericită, a fost o relație foarte frumoasă cu multe amintiri frumoase doar ca pe parcurs noi doi fiind două caractere puternice, am avut așa parte de anumite discuții… pentru mine pauză e tot despărțire”, a declarat Ana Maria Mocanu, conform Cancan.