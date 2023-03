Bia Khalifa, la capătul puterilor. Nu mai vrea să audă de Fulgy: Să zică mulțumesc în genunchi

După ce a făcut plângere la poliție și după ce a cerut ordin de restricție, Bia Khalifa le-a povestit fanilor că Fulgy este sărac lipit și că are probleme psihice. Blondina a mai spus că acesta ar fi ajuns foarte rău dacă nu-l ajutau părinții lui, Viorica și Ioniță de la Clejani.

„El mă jignește că altceva nu știe ce să zică. El tot spune că a vrut să se despartă de mine, când eu abia ce am reușit să-mi iau o parte din chestii de la el. El doar vorbește, nu are nicio dovadă. El doar vorbește și atât și mă jignește. Mi-e milă de el, mi-e milă de Fulgy și de starea lui fizică, psihică.(…) Eu sunt ok, îmi văd de viața mea, el vorbește doar despre mine că dacă ar vorbi despre el nu l-ar asculta nimeni. În doi ani de zile nu s-a vorbit despre el, iar eu l-am dezgropat din morți, așa că să-mi zică mulțumesc în genunchi”, a susținut Bia Khalifa, potrivit Spynews.

Bia Khalifa îl face praf pe Fulgy

Bia Khalifa a mai declarat că Fulgy și-a tratat toate iubitele urât și că a fost implicat în scandaluri cu mai multe vedete. Ea a reamintit că fiul Clejanilor nu are nicio sursă de venit și că toți banii sunt de la părinți.

„El spune așa de toate fostele lui, problema e la el, nu la mine. Se știe foarte bine cum și-a tratat toate femeile din viața lui, cum o tratează pe maica-sa, pe taică-su, el nu are niciun venit, e un sărac lipit, el nu mi-a dat un leu, ba chiar mi-a luat din geantă fără acordul meu, pe lângă faptul că mi-a mai cerut. Eu nu sunt același om, eu nu sunt el, eu nu stau să-l jignesc acum, pot doar să pun că e sărac, dacă nu ar fi taică-su și maică-sa ar muri de foame.

Eu am toate chestiile astea dovezi pe Whatsapp, dar le țin pentru procesul penal, nu pentru ordinul de restricție, că ăsta a fost un nimic, se bucură degeaba. La procesul penal se va vedea că legea e lege”, a mai adăugat Bia Khalifa.